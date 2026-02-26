Marc Segon Turu, alumne de l’Oms i de Prat de Manresa, seleccionat pel Programa Argó de la UAB
Permet a estudiants de batxillerat desenvolupar el seu treball de recerca amb una tutoria universitària especialitzada
Regió7
Marc Segon Turu, alumne del Batxillerat de l’Oms i de Prat de Manresa, ha estat seleccionat pel Programa Argó de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), una iniciativa de l’Institut de Ciències de l’Educació que permet a estudiants de batxillerat desenvolupar el seu treball de recerca amb una tutoria universitària especialitzada.
L’Oms i de Prat és l’escola de la Fundació Catalunya La Pedrera a Manresa, una institució que es defineix com "compromesa amb una educació d’excel·lència, innovadora i orientada a potenciar el talent i les vocacions de cada estudiant".
En el marc del Programa Argó, l’estudiant de Batxillerat Marc Segon desenvoluparà el seu treball de recerca sota la tutoria personalitzada de la Dra. Belén Monclús, professora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB, coordinadora del Grau en Comunicació Interactiva i del Màster MUCAP.
Creació i desenvolupament d’un reality show
El projecte, titulat “Creació i desenvolupament d’un reality show: del concepte a la producció d’un pilot”, analitza tot el procés de creació d’un format televisiu, des de la recerca prèvia fins a l’elaboració d’un pilot audiovisual. L’estudiant estudiarà les fases de preproducció, producció i postproducció, analitzarà diferents formats televisius, investigarà els hàbits de consum audiovisual actuals i elaborarà un “pack professional” amb bíblia de programa, guió, planificació i un pilot gravat.
Segons la Fundació Catalunya La Pedrera, "aquesta oportunitat reflecteix l’aposta del Batxillerat de l’Oms i de Prat per un model educatiu que combina rigor acadèmic, recerca aplicada i connexió directa amb la universitat, facilitant que l’alumnat desenvolupi projectes amb projecció real i experiències d’alt nivell abans d’iniciar els estudis superiors".
