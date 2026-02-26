Retorn a casa dels veïns del carrer Circumval·lació 59
E.F.B.
Els veïns desallotjats per les flames que van cremar el bloc del carrer Circumval·lació número 59 de Manresa, que diumenge d'aquesta setmana va patir un incendi, podran tornar a casa aquest divendres.
L'incendi va provocar danys als comptadors d'electricitat i a l'estructura de l'escala de l'edifici, que el feien temporal inhabitable, però no va patir danys estructurals greus. Per això, fetes unes obres de restauració que han anat a càrrec de la propietat de l'edifici, aquest pot tornar a ser ocupat.
Es dona la coincidència que aquests veïns, alguns dels quals també han hagut de ser allotjats a l'Alberg del Carme de Manresa, podran retornar a casa al mateix temps que els primers que ho faran d'un altre bloc afectat pel foc, els de Santa Llúcia 29.
