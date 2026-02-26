UManresa imprimirà una metodologia innovadora als nous estudis de Dret
Els estudiants faran simulació, es donarà molta importància al català i també a les noves tecnologies
La titulació es començarà a impartir el curs vinent
Estudis de Dret amb un tret diferencial i marca de la casa. Aquesta és la filosofia amb la qual UManresa impartirà el grau en Dret que començarà a oferir a partir del curs vinent. El tret diferencial l'aportarà una metodologia innovadora que ja ha donat bons resultats en el cas del grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE), una aposta ferma pel català i un tractament en profunditat de les noves tecnologies com la intel·ligència artificial.
El campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) oferirà el curs que vinent el grau en Dret, cosa que suposa un salt qualitatiu per a la institució universitària, que ja ofereix uns altres dels estudis que aporten prestigi: Medicina. També s’impartiran al campus Vic.
«Dret és una carrera que sempre planava a la casa perquè combina moltíssim amb els nostres àmbits de coneixement» ha assegurat a Regió7 el degà de la Facultat de Ciències Socials d’UManresa, Marc Bernadich. Ha sigut un dels artífexs a l’hora d’aconseguir i dissenyar el grau. «Per nosaltres és un pas endavant perquè suposa incorporar un grau molt important, tant per la demanda que té com per la seva funció social».
Metodologia innovadora
Bernadich comenta que «des del minut zero» es va voler defugir de la visió més tradicional dels estudis de Dret i imprimir al nou grau un segell propi i innovador basat en els tres elements esmentats: marca de la casa, català i noves tecnologies.
La marca de la casa s’expressarà en cinc grans idees. «Classes curtes i ben fetes», diu Bernadich. «Les classes llargues que mai acaben no són ben rebudes i no tenen massa lògica».
Un segon vector serà la capacitat de lectura, autoaprenentatge i l’habilitat de debatre. «Els llibres es debatran amb professionals a la sala Àgora de la FUB per treballar, també, l’oratòria, l’argumentació o la persuasió, importantíssim en el món jurídic».
Simulació, tret diferencial
En tercer lloc, entra en escena la simulació, un dels trets diferencials d’UManresa en tots els seus estudis. També s’aplicarà a Dret. «Volem reproduir escenes que l’estudiant es trobarà quan surti d’aquí». El quart eix serà treballar sobre casos reals i, finalment, hi haurà les pràctiques en despatxos professionals i empreses.
Dret es començarà a impartir el curs vinent amb 40 alumnes a l’edifici de la FUB2, on UManresa concentra els estudis de Ciències Socials tret d’Educació Infantil, que compta amb un edifici propi. Compartirà, doncs, espais amb Empresa, Societat Digital i cicles formatius. Ja s’han habilitat dues aules a la planta baixa, i a l’estiu se’n prepararan dues més.
A hores d'ara, s’estan seleccionant els docents que hauran d’impartir les 12 assignatures previstes al primer curs. «Ja tenim professors de dret molt bons a ADE», indica el degà. «A casa hi ha una bossa de gent jurídica». També el Col·legi d’Advocats de Manresa ha facilitat contactes. «El Col·legi d’Advocats ens ha ajudat moltíssim durant tot el procés de confecció del pla d’estudis», comenta Bernadich. Hi ha hagut complicitat. Una mostra d’això és que 32 despatxos professionals de Manresa han mostrat la seva adhesió a Dret. «Hi ha molt bona sintonia».
Alumnes del territori i entorn
La vocació d’UManresa és prestar servei a estudiants de les comarques centrals. També a Dret, tot i que Bernadich fa notar que el campus Manresa cada cop atrau més alumnes del Vallès Occidental i del Baix Llobregat, àmbits que tradicionalment tenen més tirada a l’àrea metropolitana. «A ADE tenim un 25% d’alumnes que venen d’aquestes comarques. És important prestar atenció a les comarques limítrofes del sud perquè estan molt poblades i necessiten aquest tipus de professionals».
En aquest sentit, el degà explica que de Dret no tan sols surten advocats. També notaris, experts en lleis que poden treballar a empreses, secretaris o interventors. «Pensem que Dret és aquest grau polivalent que necessitem».
Embranzida a Ciències Socials
La Facultat de Ciències Socials, de qui dependrà Dret, ha experimentat els darrers cursos un important creixement en nombre d’alumnes. Molts factors han jugat a favor, considera Bernadich, començant «per la capacitat dels equips de treballar fins a l’últim detall». També per les singularitats de cada grau: «Infantil està molt lligat al LAB, a la UPetita, a la ciència, i són molt ferms. I a ADE tenim un 100% d’inserció laboral».
