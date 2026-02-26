UManresa presentarà el nou grau en Dret el 13 de març a la FUB2
L'acte és organitzat per la Facultat de Ciències Socials de Manresa i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats
Regió7
La Facultat de Ciències Socials de Manresa i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa organitzen un acte de presentació del nou grau en Dret, que s'impartirà al Campus Manresa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic/UCC), a partir del curs 2026-2027. Serà el 13 de març, divendres, a les 16.30h, a la sala d'actes de l'edifici FUB2.
Marc Bernadich, degà de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, i Albert Toledo, doctor en Dret i responsable d'UManresa de la redacció del pla d'estudis del nou grau, explicaran les particularitats de la nova titulació.
Futur professional
D'altra banda, David Casellas, degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa, i Sílvia Mañas, magistrada i jutgessa degana del Jutjat de Manresa, parlaran amb Josep Lluís Micó, director de Regió7, sobre el futur de les professions del Dret.
Els estudis començaran al setembre i oferiran 40 places al Campus Manresa -en horari de matí- i 40 més al Campus Vic -en horari de tarda.
La incorporació del nou grau permetrà completar l’oferta acadèmica de la UVic-UCC en un dels àmbits més tradicionals de la formació universitària, estretament lligat a l’humanisme i els estudis socials.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos