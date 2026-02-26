Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
23-FVisita Papa a CatalunyaRestaurant GlobusToni Elías a SupervivientesCortafuegoFineArtJYSK
instagramlinkedin

UManresa presentarà el nou grau en Dret el 13 de març a la FUB2

L'acte és organitzat per la Facultat de Ciències Socials de Manresa i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats

Edifici de la FUB2 on s'impartirà el nou grau de Dret

Edifici de la FUB2 on s'impartirà el nou grau de Dret / Arxiu particular

Regió7

Manresa

La Facultat de Ciències Socials de Manresa i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa organitzen un acte de presentació del nou grau en Dret, que s'impartirà al Campus Manresa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic/UCC), a partir del curs 2026-2027. Serà el 13 de març, divendres, a les 16.30h, a la sala d'actes de l'edifici FUB2.

Marc Bernadich, degà de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, i Albert Toledo, doctor en Dret i responsable d'UManresa de la redacció del pla d'estudis del nou grau, explicaran les particularitats de la nova titulació.

Futur professional

D'altra banda, David Casellas, degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa, i Sílvia Mañas, magistrada i jutgessa degana del Jutjat de Manresa, parlaran amb Josep Lluís Micó, director de Regió7, sobre el futur de les professions del Dret.

Els estudis començaran al setembre i oferiran 40 places al Campus Manresa -en horari de matí- i 40 més al Campus Vic -en horari de tarda.

Notícies relacionades

La incorporació del nou grau permetrà completar l’oferta acadèmica de la UVic-UCC en un dels àmbits més tradicionals de la formació universitària, estretament lligat a l’humanisme i els estudis socials.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents