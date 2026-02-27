El cicle de visites de l'alcade als barris de Manresa farà parada a les Escodines el 12 de març
Aloy, acompanyat del regidor d’Acció Comunitària, dedicarà tota la jornada al barri manresà
L’estada començarà a primera hora del matí i acabarà a la tarda, després d’una trobada oberta al veïnat
Regió7
El barri de les Escodines serà la pròxima parada de la iniciativa de l'Ajuntament de Manresa "L’alcalde als barris", amb què l’alcalde Marc Aloy Guàrdia, acompanyat pel regidor d’Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto Orozco, dedica tota una jornada a visitar un barri de la ciutat.
La visita de les Escodines tindrà lloc el dijous 12 de març. L’estada començarà a primera hora del matí i acabarà a la tarda, després d’una trobada oberta amb veïns i veïnes, a 2/4 de 6, al Casal de les Escodines. Abans, durant tota la jornada, Aloy i Sixto hauran visitat escoles, comerços, equipaments, entitats i veïnat del barri.
L’objectiu de la jornada és que la ciutadania tingui un contacte més directe amb el màxim representant municipal i li pugui transmetre inquietuds i propostes de millora, alhora que l’alcalde també pugui conèixer el barri de primera mà.
Aquesta serà la dotzena jornada que l’alcalde Aloy dedica un barri de la ciutat. Des que aquesta iniciativa es va posar en marxa, el febrer del 2024, ha estat als barris de la Font dels Capellans, la Carretera Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, Els Comtals, la Sagrada Família, el Barri Antic i Mion-Puigberenguer, que va ser la darrera.
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil