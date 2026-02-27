La Federació d’Autoescoles de Barcelona ja ha demanat permís per portar les pistes a Sant Fruitós
En una reunió convocada aquest dijous al vespre al municipi, que ha ofert un solar per rellevar l’espai llogat a Manresa que ara acull els exàmens, es va informar les autoescoles federades de les darreres novetats
La proposta de la Federació d’Autoescoles de Barcelona de fer unes pistes a Sant Fruitós de Bages i marxar de Manresa va fent passes endavant. Aquest dijous al vespre es va celebrar una sessió informativa en una sala de la casa gran de Sant Fruitós on la presidenta de la federació, Teresa Coll, va explicar a les autoescoles federades les darreres novetats, com la presentació fa una setmana a la Prefectura de Trànsit de Barcelona i a la Direcció General de Trànsit de la sol·licitud per poder fer el trasllat al municipi veí.
A la trobada, a la qual només es va convocar les autoescoles federades que examinen a Manresa, Coll va donar detalls del primer esborrany de com podria ser la futura zona de pistes a Sant Fruitós i del document oficial rebut per part de l’Ajuntament del municipi amb el seu oferiment per traslladar-se allà. Actualment, la zona de pistes és en un espai llogat a un privat al camí dels Tovots de Manresa. L’objectiu de la federació és tenir unes instal·lacions autogestionades atès que, tal com informa Coll, «enlloc del país hi ha una zona de pràctiques i exàmens llogada a un privat. La de Manresa és l’única».
Els motius del trasllat
Per què Sant Fruitós? Hi ha dos motius. El primer, recorda Coll, és que es va fer la petició directament a l’Ajuntament de Manresa, però la resposta va ser que havien de continuar on són ara perquè actualment no els podia oferir cap alternativa, si bé els va comunicar que si algun dia trobava un terreny adient els ho comunicaria.
El segon. Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós, explicava ahir a Regió7 que un conegut seu que té una autoescola a Manresa li va comunicar el desembre passat que es trobaven en un carreró sense sortida perquè l’Ajuntament de Manresa no els podia oferir cap espai i que se li va acudir que ell sí que els podia donar una solució, un terreny de 9.000 m2 situat al polígon de Santa Anna de propietat municipal i qualificat per a usos d’equipaments que, per tant, és l’adequat per encabir-hi un servei públic com una zona de pistes. Es tractaria d’una cessió per a 99 anys -el màxim que permet la Llei- que, un cop finalitzats, es podria prorrogar o acabar, cosa que també passaria si hi hagués un canvi d’ús de les instal·lacions. Segons Batanés, l’objectiu és «ajudar» com, recordava, va fer quan va oferir a la Generalitat un terreny per acollir-hi el nou edifici d’Emergències de la Catalunya Central, que en aquest cas se situarà al polígon del Grau.
Mentre no es faci realitat el projecte al polígon de Santa Anna si va endavant, en el cas que hi hagués problemes amb les pistes actuals a Manresa perquè el seu propietari -l’empresari Lluís Basiana- decidís tancar-les, un tema, confessa Coll, que preocupa molt les autoescoles, l’Ajuntament de Sant Fruitós els ofereix temporalment una aula al municipi amb cabuda per a 300 persones per fer els exàmens de teòrica i habilitar una zona de pistes en vials de la localitat per poder dur a terme les pràctiques.
Com ja va explicar Coll, el trasllat a Sant Fruitós suposarà que «la federació es faria càrrec del pagament de totes les obres, de la construcció i de l’organització de la zona. A les autoescoles els proposaríem una quota» que, va assegurar, serà molt menor que l’actual.
El següent pas és tenir l’autorització de la prefectura i de la DGT per poder iniciar el projecte.
