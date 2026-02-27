Ferrocarrils invertirà 1,1 milions al túnel de l’estació Manresa-Viladordis
Les obres ja s’han adjudicat, i s’hauran de fer en 24 setmanes
Regió7/Jordi Morros
Ferrocarrils de la Generalitat invertirà 1,1 milions d’euros per renovar i millorar un tram de via del túnel de Santa Clara, a l’alçada de l’estació Manresa-Viladordis, al barri de les Escodines.
Ferrocarrils ja ha adjudicat els treballs, que consistiran en la renovació integral de 400 metres de via a l’interior del túnel. S’executarà una nova via en placa formigonada substituint la via en balast actual amb l’objectiu de reforçar l’estabilitat de la via, millorar el sistema de drenatge i evitar les filtracions d’aigua.
D’altra banda, en un tram d’uns 30 metres en corba a l’entrada del túnel se substituiran les travesses actuals per travesses anomenades monobloc amb tacó. Aquestes noves travesses, amb un pes més elevat i una superfície de contacte superior amb el balast, contribuiran a prevenir la generació de garrots en episodis de temperatures extremes, adaptant-se així als efectes del canvi climàtic.
La intervenció s’ha adjudicat a l’empresa valenciana Vilor Infraestructures, S.L. per l’esmentat import d’1,1 milions d’euros, abans d’IVA. El termini d’execució és de 24 setmanes.
Segons Ferrocarrils, el projecte s’emmarca dins del constant procés de renovació i de manteniment de les instal·lacions que du a terme la companyia ferroviària per prestar un servei de qualitat dels usuaris, amb l’objectiu d’assegurar la robustesa les instal·lacions i la fiabilitat i puntualitat en el servei.
