Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
Els testimonis per auditar les vibracions que generi l’excavació amb explosius s’han posat en façanes i a terra
Encara s’està pendent del permís per fer les proves sísmiques prèvies
Com ja es va explicar, l’excavació per fer les dues plantes subterrànies de la futura seu de la Generalitat a la Catalunya Central entre els carrers de la Codinella i de Galceran Andreu, a tocar de la passarel·la de les Escodines, comportarà foradar el terra amb el sistema de microvoladures. Per controlar les vibracions que generaran i evitar ensurts s’han instal·lat 40 sensors al perímetre de seguretat de les obres en façanes, que són uns testimonis rodons situats damunt d’un suport amb forma de ela, i arran de terra; en aquest cas, amb testimonis de metall amb una peculiar forma fàl·lica. N’han posat 40, però, han informat fonts de la Generalitat, no vol dir que si en fan falta més no en posin més.
Mentre la part de distribució dels sensors ha quedat enllestida, tot fa pensar que els terminis no aniran com es va plantejar en la sessió informativa que va organitzar la Generalitat el desembre passat per explicar com es faran les excavacions, on els tècnics ja van alertar que era un calendari condicionat al ritme de l’administració, que ja se sap que precisament ràpida no ho sol ser.
La previsió era, a finals de gener, tenir els permisos administratius per poder fer les proves sísmiques, que suposaran una setmana-deu dies de feina. Tot seguit, caldrà analitzar les dades, la qual cosa requerirà uns quinze dies més. Redactar el projecte de voladures definitiu, presentar-lo de nou a l’administració i, a partir d’aquí, començar les microvoladures el març, després de desenvolupar tots els plans de seguretat.
No es complirà la previsió
A hores d'ara es pot assegurar que aquesta previsió no es podrà complir perquè, a punt d’entrar al mes de març, tot just s’està pendent que la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Treball doni el vistiplau per poder fer les proves sísmiques, que consistiran a disparar 11 càrregues a uns 3 metres de profunditat de manera successiva. Segons les fonts de la Generalitat consultades, s’espera que aquest permís arribi aviat.
El que sí que s’està fent actualment és acabar les excavacions que van quedar pendents en alguns trams del solar més enganxats als edificis i, paral·lelament, fer-ne un seguiment arqueològic perquè les obres es duen a terme en un sector de Manresa que podria guardar vestigis del passat interessants. Per ara, segons les mateixes fonts de la Generalitat, no s’ha fet cap troballa remarcable.
Pensant en la seguretat dels edificis veïns, prèviament a les microvoladures, es faran unes visites de revisió per part de tècnics especialitzats a fi de definir l’estat dels habitatges. L’àmbit de visites s’acotarà a un radi d’uns 65 metres (uns 68 habitatges amb persones empadronades, segons dades de l’Ajuntament de Manresa). La inspecció consistirà en visites als habitatges per verificar l’estat actual, d’una durada de 30 minuts, aproximadament. Aquestes visites s’havien de fer a partir del gener passat. En aquest cas tampoc no hi ha la feina feta. El contracte amb l’empresa especialitzada està en marxa, però encara no s’ha signat.
Pantalla protectora
Abans de les excavacions, s’ha posat una pantalla protectora a l’àrea de treball perquè quedi aïllada de l’entorn, sobretot pensant en les microvoladures.
La futura seu de la Generalitat a la Catalunya Central serà un edifici de nova construcció annex a la part que s’ha conservat dels antics jutjats. La durada prevista de les obres és de 30 mesos i el cost de l’actuació és de 22 milions d’euros. La primera pedra es va posar el passat 11 d’octubre. Per fer les dues plantes subterrànies, una de les quals inclourà un pàrquing amb 21 places amb entrada i sortida per la Via de Sant Ignasi, caldrà fer una excavació d’uns 12 metres a la part on s’arribarà a més fondària per extreure uns 6.000 m³ de roca. El 80% s’extraurà amb el sistema de microvoladures i el 20% restant amb excavadora.
