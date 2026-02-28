Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Estats Units i Israel ataquen IranCrim de VilafrunsPlans pel cap de setmanaRestaurant GlobusJosefina VilasecaEmília GuiuFerran Bassas
instagramlinkedin

Aina Cots, Agnès de la Fira de l'Aixada: «El repte més gran d’actuar a la plaça és veure el públic»

Fa 5 anys que forma part dels actors i actrius de l'acte central de la Fira de l'Aixada. Aquest any és el primer que fa el paper d'Agnès

Aina Cots, l'Agnès de la representació central

Aina Cots, l'Agnès de la representació central / Clara Torradas Cura

Clara Torradas Cura

Clara Torradas Cura

Manresa

És el primer any que l'Aina Cots i Fargas fa el paper de l’Agnès, però ja fa 5 anys que participa en la Fira de l’Aixada als actes centrals com a poble.

Com t’has preparat el paper? 

Tinc unes quantes intervencions, és un paper molt bonic i que tenia moltes ganes de fer. Els assajos comencen al desembre, no n’hem fet gaires, però com que ja fa anys que veig les representacions que ja més o menys sabia com anava.

Com són els assajos?

Cada assaig és molt especial, passen anècdotes úniques que ens fan riure i ens fan moure, ens remouen sentiments. El millor de participar en entitats és veure com ens estimem els uns als altres, el companyonia i com ho vivim entre tots plegats

Què és el que més t’agrada de la Fira?

Sobretot l’ambient que s’hi respira. La gent que estima el teatre i la dansa, tot el dia estem envoltats de gent que fa el que li agrada. Participar a la fira és una manera de donar cultura a Manresa. La plaça estava plena, els carrers també, i és molt bo veure com tothom s’implica en els actes.

Què és el més difícil d’actuar al mig de la plaça Major? 

Fa una estona ho parlàvem amb el noi que m’ha maquillat, l’Esteve. Jo estic acostumada a actuar en teatres, on no veus el públic perquè la platea no està il·luminada i des de l’escenari no es veu res. Allà és molt més fàcil no posar-se nerviosa, a la plaça veus i sents a la gent, veus a qui coneixes i està pendent de tu… El repte més gran és veure el públic i enfrontar-m’hi.

La Fira ha canviat molt des que hi participes? 

Notícies relacionades

No soc de les més veteranes. Els actors i actrius que representen els personatges sí que han anat canviant al llarg dels anys, però els guions no gaire. El format de la fira, des que jo hi participo, no ha canviat gaire.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents