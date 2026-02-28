Aliança Catalana activa la maquinària per a les municipals del 2027 al Bages i al Berguedà
Es prepara per crear estructura territorial a Berga, Manresa, Solsona, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Vicenç de Castellet
Un centenar de persones van participar a Manresa en una reunió de treball per reforçar l’estructura territorial d'Aliança Catalana i preparar la futura constitució de comitès municipals. Segons ha explicat Imma Nadal, presidenta del comitè executiu del Bages i coordinadora del Berguedà, el partit aposta per consolidar una organització sòlida abans de fer públiques les candidatures.
Segons Nadal, la trobada de treball "marca un punt d’inflexió en la vertebració territorial del partit a la Catalunya Central". Va servir per compartir novetats estratègiques i reforçar les bases organitzatives de cara a les eleccions municipals del maig del 2027.
La direcció territorial ha deixat clar que "el primer objectiu no és anunciar noms, sinó consolidar una organització cada vegada més sòlida. El procés passa, en primer lloc, per la constitució progressiva de comitès municipals locals, que han de garantir implantació real, treball constant i arrelament al territori". Serà a partir d’aquesta base estructural que es configuraran les futures llistes electorals, que "seran fetes públiques quan així ho determini el partit, seguint els criteris interns".
Creixement sostingut
Per a la presidenta del comitè executiu del Bages i coordinadora del Berguedà, la trobada "evidencia el creixement sostingut del projecte a la Catalunya interior. La presència de més d’un centenar d’assistents en una reunió de treball confirma que el partit continua ampliant base social i capacitat organitzativa".
Per la qual cosa, Aliança Catalana vol "construir equips sòlids a les principals poblacions com Berga, Manresa, Solsona, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Vicenç de Castellet, entre d'altres", i reafirma així la seva "aposta per construir des del territori, amb estructura, disciplina i planificació, per poder oferir al país la seva millor versió en el pròxim cicle electoral municipal", assegura Nadal.
