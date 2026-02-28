Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Diana Ferreiro, del restaurant gallec de la Fira de l'Aixada de Manresa: "Venim perquè ens sentim estimats"

Fa 16 anys que participa en el certamen i considera que cada cop venen més visitants de fora

Diana Ferriero, responsable de Pulpalia, a la Fira de l'Aixada

Diana Ferriero, responsable de Pulpalia, a la Fira de l'Aixada / Clara Torradas Cura

Clara Torradas Cura

Clara Torradas Cura

Manresa

Diana Ferreiro, és la responsable de la Pulpalia, un restaurant gallec. Són de Lugo, i fa 16 anys que porten la seva parada a Manresa, i abans de participar-hi ja coneixien la Fira de l’Aixada. Tenen l'espai per servir el menjar i per cuinar a la plaça Infants.

Què és el que més us agrada de la fira?

M’agraden molt les actuacions, són molt boniques. Fem 1.000 quilòmetres perquè ens agrada venir a Manresa, ens sentim estimats, hi ha bona gent i, moralment, ens sentim recompensats.

Quan vau arribar? 

Vam arribar ahir, vam muntar, treballem tot el cap de setmana i dilluns ja tornem cap a Lugo. Servim tant esmorzars com dinars i sopars. Estem aquí tot el dia, som un equi de 12 persones i ens organitzem per menjar. 

Creus que el temps us acompanyarà?

Sí, no fa gaire sol aquest matí, però no fa gaire fred. Ahir feia més sol i s’estava més bé, però no creiem que plogui. El radar no ho marca.

Creus que la fira ha canviat gaire? 

Sí, la gent sobretot. Notem que hi ha més gent de fora. Els primers anys que veníem venia molt més pop que ara, ara em compren més costella i pollastre. No es busca tanta cuina gallega, tot i que la cuina gallega també és un èxit aquí. 

