Els mercenaris de l'Aixada, un grup nou amb membres antics

Molts dels membres hi són des de la primera edició, però amb diferents papers

Els Mercenaris de l'Aixada són un grup de recreació històrica i saben lluitar amb espasa

Edu Font

Eduard Font Badia

Manresa

Una de les novetats d'aquesta 29a edició de la Fira de l'Aixada de Manresa era la incorporació d'un nou grup itinerant, els Mercenaris de l'Aixada. Són nous com a tal, perquè la majoria dels membres ja hi eren en anteriors edicions, alguns fins i tot 29 anys, totes les edicions. En total són una catorzena de persones, dogo alemany inclòs.

Als mercenaris de l'Aixada no els falta de res, ni tan sols el gos

"Abans estàvem al campament viking, i aquest any voltem per la fira, interaccionant amb altres grups o entre nosaltres", diu l'Aleix. Si és entre ells, no els costa treure l'espasa a passejar, i és que pertanyen a un grup de recreació històrica, Boc Lag, que "quan no estem aquí, anem a estomacar-nos amb gent per les Europes".

A l'Aixada, i amb això sí que repeteixen, també fan d'escorta del Bisbe Sacosta, però aleshores "ens posem les armadures".

