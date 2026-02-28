Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una família de Tona que recorre totes les fires medievals

És el tercer any que venen a Manresa, i ho fan ben disfressats

La família Aguilera, de Tona, ben guarnits per a la Fira de l'Aixada de Manresa

Eduard Font Badia

Manresa

No tothom qui et pots trobar a la Fira de l'Aixada de Manresa vestit de segles enrere és un figurant. Hi ha vegades que els mateixos visitants es disfressen per a estar més a to amb l'espectacle.

És el cas d'una família de Tona, a Osona, que els agrada visitar totes les fires medievals que poden. I a la de Manresa ja és el tercer any que hi venen, i ho han fet ben guarnits.

El Damián Aguilera, la seva dona i les filles són argentins, i aquest dissabte anaven "vestint una estranya barreja entre viking i medieval". Això ell, i les dones "de caçadores i dames medievals". Els agrada molt l'ambient medieval i "per això ens disfressem".

Per a ells, la Fira de l'aixada és magnífica i, òbviament, no ha volgut valorar si era millor o pitjor que altres, com la fira de Vic. En qualsevol cas, "a tot arreu es pot gaudir molt".

