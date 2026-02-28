El Front Nacional es presentarà a les eleccions a Manresa amb o sense Sergi Perramon
Jordi Casacuberta, secretari general de la formació, assegura que tenen “els drets electorals, la militància i la capacitat”
El Front Nacional es presentarà a les eleccions municipals del maig del 2027 a Manresa sí o sí. Aquest és el missatge que ha volgut fer públic Jordi Casacuberta, secretari general de la formació, que assegura que tenen “els drets electorals, la militància i la capacitat”.
Casacuberta ha explicat que el Front resta amatent dels moviments de Sergi Perramon, que després de presentar-se a les passades municipals amb les sigles del Front Nacional i obtenir 2 regidors ha posat en marxa un procés que l’ha dut a funcionar a l’Ajuntament de Manresa com a Grup Nacionalista, a crear el partit Avenç Nacionalista i establir converses amb Junts orientades a configurar una llista conjunta.
Casacuberta ha explicat que si Perramon abandona aquest camí i reprén el de crear una plataforma àmplia cívica, “el Front Nacional hi serà present si se’ns dona la possibilitat”.
Però, si Perramon es presenta com Avenç de forma coaligada amb el Junts de Bacardit “nosaltres no hi serem”.
Així que d’una forma o altra, “el front es presenta segur. Tenim dos regidors i no podem no presentar-nos perquè tenim els drets polítics, la militància i la capacitat”. I afegeix que “hi ha possibles alcaldables a l’expectativa i podem fer llista”.
Renovació d’executiva
Les declaracions arriben després de la renovació de l'executiva comarcal del Bages i Berguedà del FNC de cara a les eleccions municipals del 2027.
Reunits els militants de l'agrupació comarcal Bages Berguedà, i davant l’expansió i consolidació territorial, ha reforçat la seva executiva comarcal quedant formada per:
- President: Jordi Corderroura
- Sots-presidenta i responsable d'Organització: Cristina Solano
- Secretari: Jordi Corominas Font
- Vocal: Elisabeth Vila
A la reunió s’ha decidit la presentació de la llista a Manresa a les municipals de 2027 per consolidar la seva presència a la ciutat i preparar llistes a altres poblacions de les comarques de l'agrupació territorial amb la voluntat de reforçar la seva presència institucional i organitzativa a les dues comarques.
Amb aquest reforçament, el Front Nacional de Catalunya reafirma la seva determinació de continuar creixent, estructurant-se i treballant des de la proximitat, amb l’objectiu de vertebrar una xarxa sòlida i activa al servei de la Nació, tal com està fent amb els seus dos regidors del Front a l'Ajuntament de Manresa des de fa tres anys, amb mocions i aportacions tant municipals com nacionals en tots els plens des de l’oposició.
Segons la pròpia formació, “l’expansió territorial del Front és avui una prioritat nacional, imprescindible per enfortir el projecte polític i garantir una implantació real, arrelada i compromesa amb els interessos de Catalunya, els d’ara i del futur”.
