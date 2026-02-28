Manresa castiga amb multes d’entre 75 i 300 euros els que deixen les escombraries fora del contenidor
Agents uniformats i d’incògnit sancionen els infractors quan els enxampen in fraganti
Un jove de Manresa surt de casa amb una bossa d’escombraries. Quan arriba a l’àrea de contenidors es posa la mà a la butxaca i comprova que s’ha deixat la targeta per obrir-lo. Deixa la bossa a fora, al costat d’altres. Quan comença a caminar dos agents de la Policia Local surten d’un vehicle no logotipat, l’aturen i el multen.
Aquesta és una de les situacions que s’estan produint a Manresa per intentar evitar la gran quantitat de bosses d’escombraries que es dipositen fora dels contenidors tancats del nou sistema de gestió de residus.
L’any passat, des del febrer fins al juliol es van interposar 42 multes a persones que deixaven la bossa de les deixalles a terra. Es tracta de sancions a ciutadans que han estat enxampats in fraganti per agents de paisà de la Policia Local de Manresa, que regularment fan tasques de vigilància a illes de vianants en punts on s’ha detectat que hi ha més problemes de brutícia i deixadesa.
Des de l’Ajuntament ho tenen clar, les persones que no s’han assabentat que hi ha un nou model de gestió de residus i que no utilitzen la targeta per deixar les bosses dintre dels contenidors poden ser multats.
A més, cal recordar que l'Ajuntament de Manresa ha instaurat una taxa anual complementària de 88,22 euros per als habitatges i locals que durant un any no hagin passat a buscar la targeta i no els hagin obert cap cop.
Atès que algunes persones no fan servir el nou sistema de contenidors tancats i això genera un cost, perquè ha calgut reforçar les brigades per recollir les bosses a terra, s'aplica un 50% d'aquest cost a aquells ciutadans que en són els responsables. El govern municipal ha deixat clar que no es tracta d'una sanció sinó d'una taxa complementària.
L'ordenança de civisme
L’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana estableix com a infracció lleu no dipositar cada tipus de residu al contenidor específicament destinat a l’efecte.
Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de 150 euros fins a 300 euros. Però s’aplica una reducció del 20% sobre l’import de la sanció proposada en qualsevol moment anterior a la resolució del procediment. Aquest pagament implica el reconeixement voluntari de la responsabilitat, la terminació del procediment i la renúncia a formular al·legacions.
La persona denunciada pot accedir a una reducció de la sanció del 50% del seu import mínim, i queda en 75 euros, si manifesta el reconeixement voluntari de la responsabilitat dins dels 3 dies hàbils posteriors a aquesta notificació.
