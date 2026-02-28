Manresa comença el seu retorn al segle XIV amb la Fira de l'Aixada
La 29a edició de la Fira Medieval de la capital de Bages arrenca amb un cel núvol, però amb moltes ganes
"No ens fa por el temps, l'hem feta fins i tot nevant". Així ho deia la Mireia Cirera, una de les coordinadores de la Fira de l'Aixada de Manresa, minuts abans de començar la primera jornada, la d'aquest dissabte que naixia amb núvols baixos sobre la capital del Bages. "Ha de ploure a bots i a barrals perquè la fira s'aturi". I això, segons les previsions meteorològiques, no passarà.
Al punt de tres quarts d'onze del matí, el consell i la guàrdia de la ciutat feien l'obertura solemne de la porta del Carme, una de les portes on s'ha representat aquest inici de la fira, que ja feia una estona que havia obert, tot i que li costava engegar. El temps i el fred, superior a altres dies, ho provocava. Algunes parades històriques, com la taverna gallega, treballaven bé, i altres tot just aixecaven el tendal.
Per davant, dos dies d'una fira medieval que espera molta activitat i assistència, i amb moltes novetats. Es renova part de l'elenc principal. El Rei l'encarnarà Ivan Padilla Segués i, la Reina, Txell Vall Ferrer. Altres personatges que estrenen intèrpret són el de l'Agnès, el guàrdia i Desfar (el conseller reial), que els interpretaran Aina Cots Fargas, Sergi Gamisans Forradellas i Lluís Roca Gómez, respectivament. Enguany, vuit grups presenten un nou espectacle, es renova la coreografia de l'acte central del migdia a la plaça Major i s'incorporen nous personatges itinerants: 'Els mercenaris de l'Aixada'. Els grups que estrenen espectacle són els Jueus de l’Aixada amb ‘El Cercle de les Pedres’ i ‘Quin Escàndol’, espectacle aquest últim que tindrà lloc a la plaça Serarols, un dels espais que enguany s’incorpora a la fira. També és nou l’espectacle de les Zíngares "Filles de la memòria", "Entre colors" del Grup Barretina i Juvenil, "Els Gremis fan ciutat" del Grup Picapoll, "Ball de Nobles" dels Nobles de l’Aixada, "Errants" d’Estudi Folk, ‘"Aigua i foscor: la pesta a la Séquia de Manresa’"del Casal Cultural de Dansaires Manresans i "La Sirena de la Séquia" dels Tallers dels Carlins.
A més a més, la fira amplia espais tot recuperant la Sala Gòtica de la Seu, fent més gran el campament viking a la plaça Milcentenari i també hi haurà activitat al pati dels Carlins, amb espectacles teatrals, i a la plaça Serarols.
També es renovaran els recorreguts del Rei i del Bisbe. Així, dissabte i diumenge al migdia, a les 12.15 h, el Rei iniciarà l'itinerari a la plaça Europa passarà per la plaça i el carrer del Carme, on els rebran els Armats i els Nobles, i el Cap del Rec. A l'arribada a la plaça Major s'escenificarà 'L'inici de tot'. A les 19.10 h de dissabte i diumenge, el Bisbe sortirà de plaça Hospital i passarà pels carrers de Sant Andreu i Sobrerroca per arribar a la plaça Major, on es posarà en escena la representació de 'L'Aigua és Llum'.
El primer acte central, a dos quarts d'una a la plaça Major, "L'inici de tot", explicant la manca d’aigua que el 1345 Manresa arrossegava des de feia segles. Davant la negativa del bisbe Galceran Sacosta, els manresans promouen una sèrie d’actes festius per demanar al rei Pere III que hi intervingui i puguin construir la séquia, un sistema pensat per portar aigua, vida i riquesa a les seves terres.
