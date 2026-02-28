Manresa divulgarà la història de les seves xemeneies industrials
Tindran una plaça explicativa sobre el passat fabril, fets i història del moviment obrer per donar una visió de conjunt d’aquest patrimoni
Manresa aprofitarà les històriques xemeneies industrials que encara queden dempeus per divulgar el seu passat fabril i manofacturer.
A proposta del grup municipal de Junts per Manresa, amb una esmena afegida de Fem, es posarà una placa explicativa davant de cada una de les xemeneies industrials de la ciutat que es trobin dins l’entorn urbà, amb informació sobre el passat industrial de Manresa, els fets i la història del moviment obrer de la ciutat i la funció de les xemeneies industrials.
A més s’inclourà una referència a les principals xemeneies industrials conservades a Manresa amb l’objectiu de donar una visió de conjunt d’aquest patrimoni.
La moció de Junts, defensada per Mònica de Llorens, exposa que Manresa té un passat industrial rellevant que ha estat clau en la configuració econòmica, social i urbanística de la ciutat, especialment a partir del segle XIX i inicis del segle XX. La indústria tèxtil, però també altres activitats manufactureres, van convertir Manresa en un dels principals pols industrials de la Catalunya central.
Testimonis visibles
Precisament, un dels testimonis més visibles d’aquest passat industrial són les xemeneies que encara es conserven repartides pel terme municipal. De Llorens va explicar que aquests elements arquitectònics, sovint descontextualitzats del seu ús original, constitueixen avui un patrimoni industrial singular, amb un alt valor històric, identitari i pedagògic.
Però malgrat haver sobreviscut als processos de transformació urbana sovint passen desapercebudes per a la ciutadania i per als visitants, ja que es troben mancades dels elements explicatius que ajudin a entendre el seu origen, funció i importància.
Per això, la posada en valor del patrimoni industrial no només contribueix a preservar la memòria històrica de la ciutat, sinó que també reforça el sentiment de pertinença, afavoreix la divulgació cultural i pot esdevenir un recurs educatiu, turístic i un element de referència, tot destacant alhora el conjunt de xemeneies més rellevants de la ciutat i el paper que van tenir en el desenvolupament industrial de Manresa.
La moció es va aprovar per àmplia majoria (tots els grups excepte Vox) incorporant també l’esmena de Fem Manresa.
