El president de l’Associació Islàmica de Manresa, Nouredinne El Bennadi: "Estats Units està fora de control"

El president de l’Associació Islàmica de Manresa valora l'atac d'EEUU i Israel a Iran com una mala notícia per a l'ordre mundial

Noureddine El Bennadi

Noureddine El Bennadi / Arxiu/Abel Gallardo

Eduard Font Badia

Manresa

Nouredinne El Bennadi Ben Masoud, president de l’Associació Islàmica de Manresa, creu que l'atac conjunt dels EEUU i Israel contra l'Iran és "una molt mala notícia per a l'ordre mundial". Consultat per Regió7, ha qualificat l'atac com una "mostra que Amèrica, els Estats Units, estan fora de control", i això "pot fer mal a tot el món".

Aquestes declaracions les feia Nouredinne El Bennadi Ben Masoud sense entrar en valoracions de religió, només de geopolítica. I és que la zona és una de les principals productores de petroli, i a més a més, per l'estret d'Ormuz hi passa una cinquena part del petroli mundial, a més de flota comercial, i la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ja ha anunciat la seva intenció de tallar-hi el trànsit. "L'ordre mundial està destrossat", es lamenta el president de l’Associació Islàmica de Manresa, "i la zona de l'Orient Pròxim pot ser greu trasbals per a l'economia de tot el món".

De moment, el responsable d'aquesta associació islàmica manresana, no contempla la possibilitat de "fer accions de protesta a Manresa o al Bages per l'atac a Iran".

