Oriol López, dels Tirallongues de Manresa: «A la Fira de l'Aixada tothom està de bon humor»
A banda de participar a les representacions, membres de la colla serveixen entrepans i begudes a la Taverna de plaça Europa
Oriol López fa 4 anys que forma part de la colla castellera de Manresa, els Tirallongues. Avui i demà durant tot el dia, alguns membres de l’entitat estaran servint entrepans i begudes a la Taverna de plaça Europa de la Fira de l'Aixada, i a 2/4 de 8 del vespre els Tirallongues actuaran a la plaça Major fent un pilar pel rei.
Quant fa que participes a la Fira de l'Aixada?
Des que formo part de Tirallongues que participo a la Fira de l’Aixada, però, tot i ser de Manresa de tota la vida, no hi havia participat mai abans.
Són unes dates especials per a la ciutat, la setmana passada amb els actes més tradicionals de la Festa de la Llum, i aquest cap de setmana amb la Fira de l’Aixada?
Sí, a nosaltres ens agrada molt ser-hi presents. Veiem que, qui més qui menys, tothom coneix la fira medieval de Manresa, s’implica a les activitats… tothom se la sent seva. És especial perquè es fan actes que atrauen molta gent tant de Manresa com de fora de la ciutat i de la comarca. I la setmana passada, durant la celebració de la Festa de la Llum vam fer el pilar de quatre a les escales del Carme, que és un dels actes més importants i tradicionals de l’any per a nosaltres.
Què és el que més t’agrada de la Fira de l'Aixada?
El que més m'agrada i del que més gaudeixo és de l’ambient que es genera perquè tota la ciutat de Manresa té un munt de persones involucrades en el certamen, tothom està de bon humor, els carrers es decoren i queden més bonics, hi ha parades amb productes variats, hi ha espectacles. Sempre passen coses.
Quan vau començar els preparatius per la festa?
Tirallongues no fa cap pilar especial, aquest cap de setmana. Però vam començar a fer feines de logística dijous, ahir vam muntar tota la taverna i avui des de les 8 del matí que hem començat a encendre foc i a omplir neveres. És un no parar.
