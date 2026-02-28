La PAHC denuncia que la Sareb vol desnonar el bloc ocupat del Joc de la Pilota de Manresa
Crida que el màxim nombre d'activistes possible faci acte de presència dilluns per defensar el Bloc 9
La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) al Bages ha denunciat que dilluns a les 10 del matí està programat el desnonament d’un dels pisos del Bloc 9, situat al Joc de la Pilota de Manresa.
La PAHC afirma que malgrat formar part de la COSHAC, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, que ha iniciat negociacions amb la Generalitat per tal d’aturar els desnonaments de pisos de la Sareb, "la propietat insisteix a tirar endavant el llançament".
Crida a la mobilització
Per això fa una crida perquè el màxim nombre d'activistes possible faci acte de presència per defensar el Bloc 9 i aturar el desnonament.
La PAHC demana que s’aturi el desnonament i que es pugui negociar un lloguer social per a les famílies que viuen al Bloc, tal com s’ha fet fins ara amb la resta de pisos de la Sareb.
El col·lectiu fa una crida a la mobilització per aquest dilluns 2 de març i convoca una roda de premsa on intervindran membres la PAHC i de la COSHAC. En aquesta s’explicarà la situació del Bloc 9, es donarà a conèixer la campanya “La Sareb és nostra” de la COSHAC i es faran valoracions sobre la recent caiguda de la moratòria antidesnonaments.
Segons afirma la PAHC Bages, "el Bloc 9 va ser alliberat l’any 2023, i forma part dels nou edificis que el col·lectiu té a la ciutat. Al llarg dels anys, la PAHC ha donat alternativa habitacional a unes
250 persones en aquests pisos, tots propietat de grans tenidors o fons voltor".
