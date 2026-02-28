Ramon Bacardit denunciarà per delicte d'odi els cartells contra ell que s'han penjat per la Fira de l'Aixada
Han aparegut per Manresa cartells anònims anunciant que ve la pesta i comparant Bacardit amb Trump, Abascal o Orriols
Ramon Bacardit, president del Grup Municipal de Junts a l'Ajuntament de Manresa i candidat de la formació a les pròximes eleccions municipals, ha "lamentat i patit" l'aparició d'uns cartells contra ell en diferents indrets del recorregut de la Fira de l'Aixada.
En els cartells, que no signa cap grup, s'anuncia que ve la pesta i s'acompanya d'una foto de Bacardit amb altres de Trump, Abascal o Orriols, i d'unes rates.
Bacardit ha declarat a Regió7 que "no toleraré aquest tipus de violència", i ha dit que dilluns interposarà una "denúncia per un presumpte delicte d'odi". Per al polític manresà, "la violència no és admissible a la societat. És violència i assetjament que no podem normalitzar vingui d’on vingui, d’extrema dreta o d'extrema esquerra". Creu que la política local és "molt bonica, però el trist d’això és que sabem qui són, gent que et pots trobar al carrer". Es nega a "normalitzar aquestes pràctiques d’assetjament i de violència d’aquests grupuscles que es creuen amb superioritat moral".
El candidat de Junts recorda que fa un any i mig ja va rebre amenaces de mort i "ara això és una altra onada. Són nanos joves que es deixen manipular".
Encara que el cartell no vagi signat, "sabem qui són", i per això dilluns Bacardit denunciarà els fets i el partit preveu emetre un comunicat.
