Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Estats Units i Israel ataquen IranCrim de VilafrunsPlans pel cap de setmanaRestaurant GlobusJosefina VilasecaEmília GuiuFerran Bassas
instagramlinkedin

Ramon Bacardit denunciarà per delicte d'odi els cartells contra ell que s'han penjat per la Fira de l'Aixada

Han aparegut per Manresa cartells anònims anunciant que ve la pesta i comparant Bacardit amb Trump, Abascal o Orriols

Els cartells penjats a Manresa contra el candidat de Junts, Ramon Bacardit

Els cartells penjats a Manresa contra el candidat de Junts, Ramon Bacardit / Arxiu particular

Eduard Font Badia

Manresa

Ramon Bacardit, president del Grup Municipal de Junts a l'Ajuntament de Manresa i candidat de la formació a les pròximes eleccions municipals, ha "lamentat i patit" l'aparició d'uns cartells contra ell en diferents indrets del recorregut de la Fira de l'Aixada.

En els cartells, que no signa cap grup, s'anuncia que ve la pesta i s'acompanya d'una foto de Bacardit amb altres de Trump, Abascal o Orriols, i d'unes rates.

Bacardit ha declarat a Regió7 que "no toleraré aquest tipus de violència", i ha dit que dilluns interposarà una "denúncia per un presumpte delicte d'odi". Per al polític manresà, "la violència no és admissible a la societat. És violència i assetjament que no podem normalitzar vingui d’on vingui, d’extrema dreta o d'extrema esquerra". Creu que la política local és "molt bonica, però el trist d’això és que sabem qui són, gent que et pots trobar al carrer". Es nega a "normalitzar aquestes pràctiques d’assetjament i de violència d’aquests grupuscles que es creuen amb superioritat moral".

El candidat de Junts recorda que fa un any i mig ja va rebre amenaces de mort i "ara això és una altra onada. Són nanos joves que es deixen manipular".

Notícies relacionades

Encara que el cartell no vagi signat, "sabem qui són", i per això dilluns Bacardit denunciarà els fets i el partit preveu emetre un comunicat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
  2. Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
  3. Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
  4. Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
  5. Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
  6. Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
  7. La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
  8. La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després

L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent

L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent

Ali Khamenei, un líder suprem implacable i acorralat dins i fora de l’Iran

Ali Khamenei, un líder suprem implacable i acorralat dins i fora de l’Iran

L’Iran confirma la mort de 85 persones, la majoria nenes, en l’atac d’Israel a una escola de primària femenina

L’Iran confirma la mort de 85 persones, la majoria nenes, en l’atac d’Israel a una escola de primària femenina

Reed Brody, exfiscal general de Nova York: «A Trump li agraden els dictadors perquè ell també vol ser un dictador»

Reed Brody, exfiscal general de Nova York: «A Trump li agraden els dictadors perquè ell també vol ser un dictador»

Lamine Yamal firma una obra d’art contra el Vila-real

Lamine Yamal firma una obra d’art contra el Vila-real

L'urgellenc Jaume Pueyo es queda a les portes d’un nou top-20 a la Copa del Món

L'urgellenc Jaume Pueyo es queda a les portes d’un nou top-20 a la Copa del Món

Ramon Bacardit denunciarà per delicte d'odi els cartells contra ell que s'han penjat per la Fira de l'Aixada

Ramon Bacardit denunciarà per delicte d'odi els cartells contra ell que s'han penjat per la Fira de l'Aixada

Trump ha llançat l’atac contra l’Iran sense autorització del Congrés ni notificació formal a les Cambres

Trump ha llançat l’atac contra l’Iran sense autorització del Congrés ni notificació formal a les Cambres
Tracking Pixel Contents