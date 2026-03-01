La CUP-Fem Manresa comença una enquesta per recollir propostes i inquietuts a la ciutat
La iniciativa, sota el títol "Ara parla Manresa", té per objectiu saber les necessitats dels manresans i manresanes per "construir una alternativa adequada a les necessitats de la majoria"
Redacció
La CUP-Fem Manresa ha posat en marxa la iniciativa “Ara parla Manresa”, una campanya amb la qual es vol recollir opinions, necessitats i prioritats de la ciutadania a través d'una enquesta que es desplegarà a tota la ciutat durant els pròxims mesos.
La formació, actualment a l'oposició a l'Ajuntament, ha explicat que la iniciativa comptarà inicialment amb el suport de desenes de voluntàries que recorreran diferents barris per contactar directament amb veïns i veïnes, “volem escoltar què pensen, saber quins són els problemes que els afecten més en el seu dia a dia, i, amb això, construir una proposta política que la majoria vegi de sentit comú", segons han indicat en un comunicat. L'objectiu és "construir col·lectivament una alternativa arrelada a la ciutat i adequada a les necessitats de la majoria".
El partit afirma que la proposta neix "en un moment de desesperança, d’augment dels preus de l’habitatge, de la llum o de la cistella de la compra i de degradació dels serveis públics, mentre els milionaris, rendistes i especuladors es fan cada cop més rics”. En aquest sentit, la CUP-Fem Manresa subratlla que “cal fer les coses diferents”, ja que consideren que fa dècades que manen governs que "només pensen amb criteris electoralistes, tenen com a prioritat les grans obres faraòniques i les polítiques de façana". En el comunicat asseguren que, amb aquesta campanya, el partit vol "trencar amb aquesta dinàmica i construir una alternativa política real".
Dic de contenció
Des de CUP-Fem Manresa alerten que “els polítics que ens han governat fins ara no s’han atrevit a qüestionar els privilegis dels de dalt, i ara hi ha formacions que ho aprofiten per presentar-se falsament com a alternativa”, i volen que la seva iniciativa serveixi també com a “dic de contenció davant opcions polítiques que enfonsarien encara més les condicions de vida de la classe treballadora”. El partit de l'oposició de l'Ajuntament, creu que culpar els immigrants i als pobres de la situació fa que es "protegeixin als autèntics responsables de l’empitjorament de la vida de la gent treballadora", i hi afegeixen que, mentrestant, "els rendistes continuïn omplint-se les butxaques".
Segons expliquen, l'enquesta també es farà a altres municipis catalans sota el nom “Ara parla el país”. La formació fa una crida a la participació ciutadana i anima les persones interessades a sumar-se com a voluntàries a la campanya per poder arribar al conjunt de la ciutat.
