La CUP-Fem Manresa comença una enquesta per recollir propostes i inquietuts a la ciutat

La iniciativa, sota el títol "Ara parla Manresa", té per objectiu saber les necessitats dels manresans i manresanes per "construir una alternativa adequada a les necessitats de la majoria"

Roser Alegre, regidora de Fem Manresa, fent una enquesta als carrers durant la Fira de l'Aixada

Roser Alegre, regidora de Fem Manresa, fent una enquesta als carrers durant la Fira de l'Aixada / Cedida

Redacció

Manresa

La CUP-Fem Manresa ha posat en marxa la iniciativa “Ara parla Manresa”, una campanya amb la qual es vol recollir opinions, necessitats i prioritats de la ciutadania a través d'una enquesta que es desplegarà a tota la ciutat durant els pròxims mesos.

La formació, actualment a l'oposició a l'Ajuntament, ha explicat que la iniciativa comptarà inicialment amb el suport de desenes de voluntàries que recorreran diferents barris per contactar directament amb veïns i veïnes, “volem escoltar què pensen, saber quins són els problemes que els afecten més en el seu dia a dia, i, amb això, construir una proposta política que la majoria vegi de sentit comú", segons han indicat en un comunicat. L'objectiu és "construir col·lectivament una alternativa arrelada a la ciutat i adequada a les necessitats de la majoria".

El partit afirma que la proposta neix "en un moment de desesperança, d’augment dels preus de l’habitatge, de la llum o de la cistella de la compra i de degradació dels serveis públics, mentre els milionaris, rendistes i especuladors es fan cada cop més rics”. En aquest sentit, la CUP-Fem Manresa subratlla que “cal fer les coses diferents”, ja que consideren que fa dècades que manen governs que "només pensen amb criteris electoralistes, tenen com a prioritat les grans obres faraòniques i les polítiques de façana". En el comunicat asseguren que, amb aquesta campanya, el partit vol "trencar amb aquesta dinàmica i construir una alternativa política real".

Dic de contenció

Des de CUP-Fem Manresa alerten que “els polítics que ens han governat fins ara no s’han atrevit a qüestionar els privilegis dels de dalt, i ara hi ha formacions que ho aprofiten per presentar-se falsament com a alternativa”, i volen que la seva iniciativa serveixi també com a “dic de contenció davant opcions polítiques que enfonsarien encara més les condicions de vida de la classe treballadora”. El partit de l'oposició de l'Ajuntament, creu que culpar els immigrants i als pobres de la situació fa que es "protegeixin als autèntics responsables de l’empitjorament de la vida de la gent treballadora", i hi afegeixen que, mentrestant, "els rendistes continuïn omplint-se les butxaques".

Segons expliquen, l'enquesta també es farà a altres municipis catalans sota el nom “Ara parla el país”. La formació fa una crida a la participació ciutadana i anima les persones interessades a sumar-se com a voluntàries a la campanya per poder arribar al conjunt de la ciutat.

