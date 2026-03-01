Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Jueus de l'Aixada somnien poder actuar algun dia al call jueu de Manresa

En aquesta edició han fet oficial que també actuaven a la plaça Serarols, "encara que ja fa uns anys que hi féiem espectacle"

En Miquel Gómez, dels Jueus de l'Aixada, a punt d'actuar a la plaça Serarols

En Miquel Gómez, dels Jueus de l'Aixada, a punt d'actuar a la plaça Serarols / Edu Font

Eduard Font Badia

Manresa

El col·lectiu de Jueus de l'Aixada segueixen "tenint l'aspiració de fer les nostres actuacions al call jueu de Manresa, és a dir, darrere l'Ajuntament, però malauradament s'hi estan fent excavacions i la preparació del nou arxiu comarcal, i clar, per seguretat no pot ser". Ho diu en Miquel Gómez, un dels responsables del grup.

Mentrestant, ja fa temps que s'ha instal·lat a la plaça de Sant Ignasi Malalt, "un lloc tradicionalment difícil de ballar-hi, sobretot els grups, pel pendent que té, però ens la vam fer nostra i ara ha transcendit i la fan servir també altres actuacions".

I ara esperen que passi alguna cosa similar amb la Plaça Serarols, un indret "que no és de pas i que és complicat d'omplir. És més complicat, però els Jueus ja portem un parell d'anys fent-nos-la nostra i contents de tenir-hi la llibertat d'horaris". De fet, mirant el programa de la Fira de l'Aixada, a les actuacions d'aquest lloc, una placeta amagada entre el carrer de Serarols i la plaça del Carme, no tenen un horari anunciat. Tot i això, és el primer any que s'anuncia, per això els actors esperen que "tard o d'hora la popularitzarem, a l'espera de poder anar al nostre call jueu". I entre plaça i plaça, tampoc deixen d'actuar pels carrers de la Manresa medieval.

