La Fira de l’Aixada tanca amb èxit i ja espera els canvis de la trentena edició
Els canvis podrien passar per activitats centrals més envoltants i amb menys text, i seguir potenciant les activitats de carrer
La Fira de l’Aixada de Manresa ha tancat la 29a edició "amb un gran èxit tant d’organització com d’assistència" per a Tàtels Pérez, membre de l'equip de coordinació artística del certamen. "Estem molt contents. L'any passat va coincidir amb Carnaval, i això sempre es nota, i aquest any, dissabte a la tarda i vespre, diumenge matí i migdia, han estat els moments de màxima assistència, perquè és quan ens arriben els visitants de fora". Pérez recorda que "dissabte al matí és un bon moment pels manresans per viure-ho d'una manera més íntima, i diumenge, tarda i vespre, jo crec que tornem a recuperar una mica la fira pels d'aquí".
Per la part artística, "aquest no era un any d'estrena de guions. Era un any d'acomiadar-nos dels antics, i crec que els deixarem molt amunt. Això que hem vist aquest any, l'any que ve ja serà diferent".
I és que l’any que ve és el 30è aniversari de la Fira de l’Aixada, i "això s'ha de celebrar". "Seguirem explicant la mateixa història, perquè no en podem explicar una altra, però hi haurà molts canvis. Tenim ganes que els actes centrals tinguin un aire diferent. L'escenari central a la plaça és el canvi més evident dels darrers anys, que va ser quan vam passar de només tenir els personatges principals a crear tota aquesta història d'amor entre el soldat i la noia que passa gana. I l'any que ve ens agradaria donar-li una altra volta i crear una cosa més envoltant, més visual, potser, que no necessiti tant de text. Però de moment només és una idea".
Pel que fa al carrer, també es plantegen alguns canvis, vista l’experiència d’aquesta edició. Per a Tàtels Pérez, "ens agradaria donar una mica més de forma a la plaça del Milcentenari, que és una mica el lloc que tenim pendent des que es va construir la pista de futbol. Abans era molt important a l'Aixada, perquè era el lloc que està just al costat del Carme i en canviar, la vam perdre una mica. Ara l'aposta és tornar a fer que sigui un lloc més viu. Aquest any ja hi havia el campament viking, i hauríem d'acabar de millorar-lo".
Tot i això, no es tanquen a res, "no descartem que hi hagi canvis importants de coses que fins ara han sigut d'una manera i que se'ls canvia la cara, però fins ara tot són converses que es queden a l'aire. No hi ha res realment en ferm, però sí que hi ha ganes que la gent que ve aquí cada any trobi coses diferents".
En aquest sentit, reconeixia que cal millorar la visibilitat d’alguns espais, com la sala gòtica de la Seu, "que en tenir les obres del carrer que puja, totes les parades s'han hagut de posar tapant l’entrada. Està apuntat. També volem intentar potenciar la sala gòtica de Sant Andreu i que quedi més unida a la Fira, perquè és una preciositat d'espai i aquest any han fet un espectacle molt bonic allà dintre, però és veritat que queda una mica més apartat". Per a la fira són espais que van bé, perquè "quan se'ns omple tant el centre, és molt xulo que hi hagi espais que queden una mica més tranquils, però és veritat que potser costa més que el públic hi arribi. Això és el nostre gran objectiu, ja no per l'any que ve, però per seguir-ho treballant".
Precisament aquests carrers on costa de passar de la gentada que hi ha "ens porta a moltes complicacions de moviment. Però nosaltres seguirem sempre defensant els seguicis i els espectacles itinerants. Els moravians amb el carro, els armats que van molta gent... tanmateix, aquí està el repte".
Per què una cosa que fa especial la Fira de l’Aixada és "que puguis venir sense mirar-te la graella d'horaris d'escenaris i que t’ho vagis trobant. Que sigui com entrar dintre d'una pel·lícula, que entris com tu a dintre de l'edat mitjana on et rodegen aquests personatges. Però és clar, això és una dificultat afegida tècnicament, perquè ha d'haver-hi un espai físic perquè la gent camini, i precisament el barri antic té carrers estrets".
De moment, els Reis, el Bisbe, les espases, les corredisses i les mil i una situacions que es viuen en el cap de setmana de l’Aixada descansaran fins que, d’aquí a un any, tornin a despertar en l’esperada 30a edició.
