La Fira de l'Aixada obre portes al segon dia amb sol i força gent des de primera hora
El mercat medieval de Manresa encara la seva darrera jornada amb satisfacció per l'assistència i el desenvolupament del primer dia
La Fira de l'Aixada de Manresa ha obert portes al seu segon i darrer dia, un diumenge que ha començat amb sol i amb força gent, fins i tot a les primeres hores. Després d'una nit sense incidències en el recorregut, d'altra banda, força vigilat, i amb dades més que positives pel que fa al desenvolupament del dissabte, l'Aixada ha tornat a aixecar el teló aquest diumenge.
Les actuacions teatrals programades seguiran el guió del dissabte, amb algunes petites variacions per tal de fer més eficaços alguns espectacles, tal com destacaven des de l'equip artístic de la Fira. Una vegada més, i com cada any, el local de la Societat Coral Sant Josep era aquest matí el centre neuràlgic de la fira, amb el maquillatge, vestuari, darrers assajos i microfonació dels personatges que ho requerien.
Els diferents grups, un cop vestits i maquillats, surten a encarar una nova jornada de la Fira de l'Aixada.
A fora, les parades acabaven d'obrir i els primers grups teatrals ja es dirigien a les seves places o als carrers on faran els seus espectacles itinerants, un altre dels nuclis central de l'Aixada.
Pel que fa als actes centrals, com va passar dissabte, a les 12.15 h, el Rei iniciarà l'itinerari a la plaça Europa passarà per la plaça i el carrer del Carme, on els rebran els Armats i els Nobles, i el Cap del Rec. A l'arribada a la plaça Major s'escenificarà 'L'inici de tot'. A les 19.10 h, el Bisbe sortirà de plaça Hospital i passarà pels carrers de Sant Andreu i Sobrerroca per arribar a la plaça Major, on es posarà en escena la representació de 'L'Aigua és Llum'.
