Maquilladors de l'Aixada: "Aquesta fira és per la Lolita"
Cadascun dels dos dies de la Fira de l'Aixada maquillen entre 150 i 200 persones
La zona de maquillatge de la Fira de l'Aixada de Manresa ha estat aquest dissabte i diumenge com cadascun dels darrers 29 anys, una cua de gent esperant que els deixin a punt per sortir a representar els seus papers pels carrers de la ciutat. Però enguany tenia una trista diferència: era la primera vegada que es feia sense la Lolita Rovira, la històrica maquilladora de la cultura manresana.
La Lolita va morir el passat Nadal, i la seva pèrdua s'ha deixat sentir en molts àmbits, un dels quals és el maquillatge de la fira medieval, que ella dirigia des del primer dia. Ara és l'Esteve Porta qui dirigeix l'equip de dos maquilladors i les noies del grau de caracterització i maquillatge professional de l'Institut Guillem Catà de Manresa. Porta, que hi és des de la primera fira, encara que amb algun parèntesi, recorda la Lolita i diu que "es troba a faltar molt. És molt present aquí. L'Aixada aquesta és per ella".
Pel tocador d'aquests artistes passen des del Rei el Bisbe fins al darrer plebeu de la classe més baixa de l'Aixada. Per això han de fer des de maquillatges de classe alta fins a ferides de guerra, dents corcades, o brutícia acumulada als rostres.
Cada dia, dissabte i diumenge, passen per les mans d'aquests maquilladors i maquilladores "entre 150 i 200 persones". Encara que cada vegada "hi ha menys gent, perquè molts grups s'automaquillen. Els preparem un kit, i s'ho fan ells als seus locals".
