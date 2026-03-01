Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut SusquedaRosalíaPremis GoyaMònica ClementeEstats Units i Israel ataquen IranJosefina Vilaseca
instagramlinkedin

Mor als 103 anys a Manresa Joaquima March Perramon

Veïna de tota la vida del barri de les Escodines, va treballar a la Seat i a la Pirelli

Joaquima March quan el 2023 va ser homenatjada pel seu centenari | AJM

Joaquima March quan el 2023 va ser homenatjada pel seu centenari | AJM

Redacció

Manresa

Joaquima March Perramon va morir dijous als 103 anys. Resident de tota la vida a les Escodines, i havia treballat en un petit taller que fabricava peces per a l’empresa Seat. També, a l’empresa Pirelli, on tallava cobertes dels pneumàtics.

Nascuda el 10 de febrer del 1923, March va rebre un obsequi i un ram de flors en nom del consistori per commemorar el seu centenari l'any 2023. L’homenatge es va celebrar al carrer Nou de Santa Clara. Joaquima era vídua i va tenir un fill. 

Notícies relacionades i més

La vetlla es va fer al tanatori Mémora de Manresa, de les 5 de la tarda de dissabte a la 1 del migdia de diumenge 1 de març, i la cerimònia de comiat es durà a terme avui a les 11 del matí a la basílica de Santa Maria de la Seu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents