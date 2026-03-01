Vint-i-sis persones sense llar van ser acollides a l’alberg social de Manresa l’any passat
El Centre Residencial d’Emergència Social és gestionat per la Fundació Germà Tomàs Canet, a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa, i finançat per l’Ajuntament
Vint-i-sis persones van trobar un sostre l’any passat al Centre Residencial d’Emergència Social gestionat per la Fundació Germà Tomàs Canet a la Llar Sant Joan de Déu, antiga casa de les germanetes dels pobres a les Escodines, i finançat per l’Ajuntament de Manresa.
El servei fa anys que funciona, disposa de 18 places i l’estada mitjana ronda els 200 dies.
El perfil majoritari de les persones ateses és el de dona, espanyola, amb una mitjana d’edat de 36 anys.
Al Centre Residencial d’Emergència Social ofereix allotjament temporal a persones o famílies que, de manera sobtada, es troben en una situació d’exclusió residencial.
Ubicat a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa, ofereix el suport socioeducatiu necessari perquè les persones afectades puguin recuperar l’autonomia i tornar a viure en un entorn comunitari.
Pintat amb colors clars i lluents, les habitacions són espaioses i els residents també disposen d’espais comunitaris com una sala d’estar amb sofàs i una cuina.
En el darrer ple municipal es va aprovar l’adjudicació de la gestió del servei residencial d’estada limitada a la Fundació Germà Tomàs Canet. També es va adjudicar a la mateixa fundació la gestió del servei de menjador social. Tots dos punts van rebre el suport d’ERC, PSC, Impulsem, Junts i del Grup Nacionalista, mentre que Fem i Vox es van abstenir.
Mariona Homs, regidora de Drets Socials, va explicar que es tracta de «dos serveis complementaris que per primera vegada els gestionarà en un mateix equipament la mateixa entitat dintre de l’estratègia d’abordatge integral de les polítiques socials».
Més de 2 milions d’euros
Va assegurar que «aquest ajuntament ha reflexionat d’una manera profunda i està intentant transformar totes les polítiques socials perquè tinguin una coherència i la consistència que permeti enrobustir-les durant molts anys».
Es va assignar la gestió delegada de l’alberg social a la Fundació Germà Tomàs Canet per un preu de plaça/dia de 56,57 euros, IVA no inclòs i un pressupost màxim en 4 anys d’1,6 milions d’euros.
Pel que fa a la gestió delegada del servei de menjador social es va adjudicar per un preu unitari per àpat de 7,99 euros, IVA no inclòs i un import màxim de 513.333 euros en 4 anys. La suma del finançament previst és de més de 2 milions d’euros en 4 anys.
L’accés a l’alberg social es fa per derivació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa. L’acollida ha de partir d’un reconeixement de la persona atesa, de calidesa en l’atenció, però també d’una exigència de desig de millora per part de la persona per evitar la cronificació de les situacions.
L’acompanyament és el temps on es porten a terme les accions a les quals les persones ateses s’han compromès. A aquestes accions se’ls fa un seguiment. El comiat és la part final del procés en el qual es treballa la sortida del servei per tornar a viure autònomament.
