Atrapada en la teranyina de la burocràcia
Una manresana que es va quedar sense feina i que va demanar un subsidi perquè havia esgotat l’atur mentre estudiava, explica l’odissea que va viure fins que va poder entendre i dur a terme tota la paperassa per cobrar
Ha estat tres mesos sense rebre l’ajuda i no va ser fins que va anar a un locutori perquè li agafessin hora presencial que ho va començar a resoldre
Carme és el nom fictici d’una manresana que ha viscut en la seva pell els problemes de quedar sense feina i d’haver de fer els tràmits per cobrar el subsidi d’atur. La manca d’informació, les complicacions d’un procediment enrevessat i les traves per poder parlar amb una persona i haver-ho de fer tot via internet l’han portat a patir l’angoixa de trobar-se sense ingressos i de no saber a quina porta anar a trucar per resoldre-ho. Ha estat tres mesos sense cobrar i ho ha volgut denunciar públicament.
El 8 de setembre li van comunicar que l’acomiadaven de l’empresa on treballava perquè havia substituït una baixa i s’havia acabat. Des de jove havia anat encadenant feines, però va arribar un moment que va decidir que volia tornar a estudiar perquè estava en el sector del comerç i els horaris no li permetien compaginar-ho amb la família. Es va treure el títol oficial de Tècnic Superior en Transport i Logística. Abans de la darrera feina, ja havia estat a l’atur i ho va aprofitar per estudiar. «Se’m va acabar l’atur i vaig estar en una empresa cotitzant mentre em continuava formant», fins que li van oferir la darrera feina. Com que no havia cotitzat un any sencer, quan la van acomiadar l’Estat li va oferir una prestació assistencial.
«El dia 10 de setembre entro a l’ordinador, busco el Sepe [el Servei Públic d’Ocupació Estatal], faig els tràmits, m’arriba el paper a casa i a l’octubre no cobro». La tramitació inclou «baixar-te i signar la declaració responsable de rendes, on has de posar si estàs casada, què guanya el teu home i si tens fills». Ara ho sap, però al principi no ho sabia i ningú no li va explicar que aquesta declaració és imprescindible i que l’havia d’entrar cada vegada que fes el tràmit per poder cobrar el subsidi.
Va entrar al Sepe i els va informar que havia acabat una feina, però enlloc no hi deia que havia de descarregar i omplir la declaració. Va trucar i, finalment, li van dir que l’havia d’omplir i enviar. Fins aquí, el que va fer el 10 de setembre. «Quan ho has omplert i els ho envies, tens uns dies i, si no et diuen res, vol dir que ha quedat registrat, però has d’estar pendent dels correus electrònics per si t’avisen que hi ha algun problema».
«Van passant els dies»
L’octubre no va cobrar, el novembre va cobrar, però el desembre no va tornar a cobrar ni tampoc el gener. «Quan es fan els papers hi ha una espera d’un mes perquè diuen que no hi ha suficients gestors, i van passant els dies». En cap moment no va poder parlar amb alguna persona per obtenir informació. «El sistema del Sepe et diu que aquestes dades no es poden tramitar per telèfon i quan et poses a la pàgina perquè vols que et truquin, et diuen que no hi ha hores disponibles. Ho fas a la matinada i et poses el despertador a les 5. La gent et diu que a les 12 de la nit. No hi ha manera. Truco cada dia perquè estic desesperada. Finalment, m’atén un noi i ho torno a enviar i em diu que s’ha enviat correctament, però el desembre no cobro. Ho miro i consta que tenen els papers, però no hi ha cap gestor destinat al meu cas. Truco i no agafen el telèfon».
Per fer el tràmit cal posar el codi postal de la ciutat. «El poses, vas avançant, et fas il·lusions, i et marxa. Ho tornes a fer amb el codi postal de Berga, el de Sabadell, el de Barcelona. M’és igual a on anava. Igualada, Vic. Ho tinc més o menys completat a Vilanova i la Geltrú, i em torna a marxar. Plorant. El febrer no he pagat l’escola, i em sento malament».
El desllorigador
Finalment, ho consulta a un advocat i li aconsella que vagi a l’OAC que hi ha a la delegació de la Generalitat a la plaça del Salt per fer un certificat digital que dura quatre anys per poder fer els papers, cosa que «ningú et diu» i, després, que vagi a un locutori per aconseguir hora al Sepe.
A l’OAC també li van donar aquest consell d’anar a un locutori. Hi va anar el 12 de desembre. «Paguem deu euros i el dia 15 em truca un senyor del Sepe de Manresa molt desagradable i em diu que em falta la declaració responsable de rendes impresa i li torno a portar. Passa una setmana, una altra i a la tercera em truca una senyora de Vilanova i la Geltrú i em diu que tenen la meva presol·licitud, però que està triplicada. Li dic que he fet el que m’ha dit el senyor de Manresa i em torna a trucar la dona i em diu que he de tornar a fer la declaració i enviar els papers». Era el mes de gener. Li envia i la torna a trucar per dir-li que el febrer ja cobraria. per fi, va cobrar, però, a canvi de nervis, angoixa i de «gastar tots els estalvis» mentrestrant, lamenta. Ho ha volgut explicar perquè «soc d’ajudar les persones i per si hi ha algú a qui pot servir». N'hi diuen burrocràcia. Massa poc.
