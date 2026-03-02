Atropellen una dona de 98 anys a l'interior de l'aparcament de la Porxada de Manresa
La dona va patir ferides de pronòstic reservat
E.F.B.
Manresa
Una dona de 98 anys veïna de Manresa va resultar atropellada aquest diumenge a la tarda a l'interior de l'aparcament de la Plaça Porxada de la capital del Bages. De resultes de l'accident, va patir ferides de pronòstic reservat, va ser atesa al lloc dels fets i posteriorment traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
Els fets es van produir passades les set de la tarda. El cotxe que la va colpejar era conduït per una veïna de Sant Joan de Vilatorrada de 25 anys, que va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia.
