Docents per l’Habitatge denuncia que 10 infants del Bages seran desnonats aquesta setmana

L’alumnat afectat pertany a sis centres de Manresa i Sant Vicenç de Castellet

El col·lectiu exigeix al Departament d’Educació que activi protocols urgents de protecció

Mobilització del col·lectiu Docents per l'Habitatge

Mobilització del col·lectiu Docents per l'Habitatge / Arxiu/Jordi Escudé

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

El col·lectiu Docents per l’Habitatge de la Catalunya Central ha fet pública avui una situació d’extrema gravetat: només durant aquesta setmana, 10 infants de la comarca del Bages es troben en risc imminent de ser desnonats de les seves llars a Manresa i a Sant Vicenç de Castellet.

El col·lectiu alerta que aquesta xifra representa una vulneració directa dels drets fonamentals dels menors i un atac frontal a la seva estabilitat educativa.

Els infants afectats per aquesta onada de desnonaments estan escolaritzats en diversos centres de la comarca. A Manresa a Institut Escola Manresa, Institut Lacetània, Escola Sant Ignasi, Llar d'Infants l'Espurna i Escola Oms i de Prat i, a Sant Vicenç de Castellet, a l'Escola Puigsoler.

Inacció institucional davant l’emergència

Des de l’agrupació de docents es denuncia la "passivitat" i el "silenci còmplice" del Departament d’Educació de la Generalitat.

Segons el col·lectiu, l’administració educativa no pot romandre com un "espectador mut" davant una violència que expulsa els alumnes dels seus centres i entorns de socialització. "És una qüestió de pur sentit comú: la situació habitacional d’un infant és un factor determinant per al seu aprenentatge i benestar", afirmen des de Docents per l’Habitatge.

El col·lectiu critica durament que, després d’anys de denúncia de la situació el Departament, segueixi fent cas omı́s a les peticions.

Davant d'aquesta situació , el col·lectiu exigeix un conjunt d’accions concretes al Departament:Personació activa del Departament d’Educació en els processos de desnonament on hi hagi infants implicats, monitoratge real de la situació habitacional de tot l’alumnat, creació de protocols urgents d’atenció i protecció efectiva per a les famílies que perden la llar.

Com a resposta a la manca de solucions, Docents per l’Habitatge ha anunciat que seguiran mobilitzant-se per forçar el Departament a assumir les seves responsabilitats. "Defensar el dret a l’habitatge és, avui més que mai, defensar el dret a l’educació", conclouen.

