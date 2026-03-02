Docents per l’Habitatge denuncia que 10 infants del Bages seran desnonats aquesta setmana
L’alumnat afectat pertany a sis centres de Manresa i Sant Vicenç de Castellet
El col·lectiu exigeix al Departament d’Educació que activi protocols urgents de protecció
El col·lectiu Docents per l’Habitatge de la Catalunya Central ha fet pública avui una situació d’extrema gravetat: només durant aquesta setmana, 10 infants de la comarca del Bages es troben en risc imminent de ser desnonats de les seves llars a Manresa i a Sant Vicenç de Castellet.
El col·lectiu alerta que aquesta xifra representa una vulneració directa dels drets fonamentals dels menors i un atac frontal a la seva estabilitat educativa.
Els infants afectats per aquesta onada de desnonaments estan escolaritzats en diversos centres de la comarca. A Manresa a Institut Escola Manresa, Institut Lacetània, Escola Sant Ignasi, Llar d'Infants l'Espurna i Escola Oms i de Prat i, a Sant Vicenç de Castellet, a l'Escola Puigsoler.
Inacció institucional davant l’emergència
Des de l’agrupació de docents es denuncia la "passivitat" i el "silenci còmplice" del Departament d’Educació de la Generalitat.
Segons el col·lectiu, l’administració educativa no pot romandre com un "espectador mut" davant una violència que expulsa els alumnes dels seus centres i entorns de socialització. "És una qüestió de pur sentit comú: la situació habitacional d’un infant és un factor determinant per al seu aprenentatge i benestar", afirmen des de Docents per l’Habitatge.
El col·lectiu critica durament que, després d’anys de denúncia de la situació el Departament, segueixi fent cas omı́s a les peticions.
Davant d'aquesta situació , el col·lectiu exigeix un conjunt d’accions concretes al Departament:Personació activa del Departament d’Educació en els processos de desnonament on hi hagi infants implicats, monitoratge real de la situació habitacional de tot l’alumnat, creació de protocols urgents d’atenció i protecció efectiva per a les famílies que perden la llar.
Com a resposta a la manca de solucions, Docents per l’Habitatge ha anunciat que seguiran mobilitzant-se per forçar el Departament a assumir les seves responsabilitats. "Defensar el dret a l’habitatge és, avui més que mai, defensar el dret a l’educació", conclouen.
