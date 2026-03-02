La Festa Major del Poble Nou de Manresa inclourà el 4t mercat de segona mà i la 36a trobada gegantera
El programa d'actes s'allargarà del 14 al 29 de març, organitzat per l'associació de veïns del barri
El Grup escènic Nostra Llar oferirà representacions de l'obra de Carlo Goldoni "L'hostalera"
Ja de cara al juny, el divendres 19 es recuperarà la cantada d'havaneres al parc de la Font del Gat
El barri del Poble Nou de Manresa té a punt el programa de la festa major, que celebrarà del 14 al 29 de març vinent organitzat per l'associació de veïns. Entre d'altres, inclourà la 4a edició del mercat de segona mà i la 36a de la trobada gegantera, en la qual participaran la colla amfitriona i de Palamós, Amics dels Gegants de Montblanc, de Montornès del Vallès, de Manresa, de les Garrigues i de l'Arboç. El Grup escènic Nostra Llar oferirà representacions de l'obra de Carlo Goldoni L'hostalera. Els actes a la parròquia de Sant Josep inclouran portes obertes a l'antiga església de la plaça de Mossèn Vidal, que es podrà visitar el diumenge 22 de març a partir de les 11 del matí.
Mercat Donem-li una nova vida
El dissabte 14 de març, al carrer de la Font del Gat, de les 10 del matí a les 2 del migdia, es farà el 4t Mercat Donem-li una nova vida per reduir el consum i apostar per la reutilització. A la mateixa hora, 66a edició del Concurs de dibuix infantil i juvenil amb el lema "El nostre barri", amb la col·laboració del Col·legi Ave Maria, adreçat a infants i joves de 3 a 15 anys. L'exposició de les obres es farà al local de l'associació de veïns, al número 22 del carrer de Flor de Lis, del 17 al 20 de març, de 5 a 7 de la tarda, i el dissabte 21 de març, d'11 del matí a 1 del migdia. L'entrega de premis tindrà lloc a la plaça de Mossèn Vidal, el diumenge 22 de març, a 2/4 d'1 del migdia.
El diumenge 15 de març hi ha una caminada popular des del barri fins a Joncadella, anar i tornar. La sortida serà a les 9 del matí des del xamfrà del carrer de la Font del Gat amb el de Dante. Cal dur esmorzar, aigua i calçat còmode.
El divendres 20 de març i el divendres 27 de març, a partir de les 5 de la tarda, activitat per als més petits per decorar i jugar a la plaça de Simeó Selga, i a les 6 de la tarda, Fil de contes amb Somia Caixes (Companyia Anna Roca) i Contes en Clau de Sol (Santi Rovira). El dia 20 hi haurà els Geganters del Poble Nou.
El cap de setmana fort
El dissabte 21 de març, de 5 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre, a la plaça de Mossèn Vidal, inflables per a la canalla, i a les 6, xocolatada amb coca. El dissabte 21 de març, al mateix lloc, de les 7 de la tarda a 1/4 de 10 del vespre, ball de festa major amb el Duet Solistes (Cristina i Josep Maria), amb servei de bar amb botifarra i pa amb tomàquet.
Els dies 21, 22, 28 i 29 de març, a la sala d'actes de la parròquia Sant Josep, representacions de L'hostalera amb el Grup escènic Nostra Llar. Les entrades es poden comprar en aquest enllaç.
El diumenge 22 de març, al carrer de Sant Josep, mercat artesà i de comerç, de 10 del matí a 2 del migdia. A la plaça de Mossèn Vidal, a partir de les 9 del matí, tradicional botifarrada i pa torrat; d'11 a 2/4 d'1 del migdia, escacs a l'aire lliure; de 3/4 de 12 a 2/1 d'1 del migdia, Movefance, posa't en marxa. De les 10 del matí a la 1 del migdia, al carrer de Sant Josep, l'equip Dynamics de la UPC Manresa exposarà la feina que han dut a terme els estudiants en el desenvolupament construcció d'un monoplaça de competició.
A les 9 del matí, plantada de gegants al carrer de Sant Josep; a 2/4 de 12 del migdia, cercavila pels carrers del barri, i a 3/4 d'1 del migdia, entrada a la plaça de Mossèn Vidal i mostra de balls.
Trobada de motos, i havaneres
El programa d'actes es reprendrà el diumenge 29 de març amb la 21a Trobada de Motos Poble Nou de Manresa. A les 9 del matí, concentració i esmorzar al carrer de Sant Josep i a la plaça de Mossèn Vidal. A 1/4 de 12, inici de la ruta pel Bages, amb arribada a la 1 del migdia l'avinguda de l'Abat Oliba, on es farà una concentració.
Finalment, el divendres 19 de juny, a 2/4 de 9 del vespre, al parc de la Font del Gat, cantada d'havaneres amb el grup Mar i Vent, amb rom cremat per als assistents a la trobada, que es recupera.
