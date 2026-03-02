L'alcaldable de Junts, Ramon Bacardit, interposa denúncia per delicte d’odi pels cartells contra ell apareguts a Manresa
Davant la policia ha exposat "la intimidació i l'assetjament" que suposa l'acció, així com la "clara voluntat d’estigmatització i deshumanització"
Ramon Bacardit, president del Grup Municipal de Junts a l’Ajuntament de Manresa i candidat a l’alcaldia, ha presentat formalment una denúncia davant els Mossos d’Esquadra per un presumpte delicte d’odi, intimidació i assetjament, arran de l’aparició d’uns cartells anònims contra la seva persona en diversos punts del recorregut de la Fira de l’Aixada.
Els cartells anunciaven “que ve la pesta” i mostraven una imatge de Bacardit al costat de fotografies de Donald Trump, Santiago Abascal i Sílvia Orriols, així com imatges de rates, amb "una clara voluntat d’estigmatització i deshumanització", explica. No anaven signats per cap col·lectiu.
Bacardit ha estat especialment contundent en les seves declaracions: “Això no és crítica política. Això és odi, és assenyalament i és un intent d’intimidació. I no ho penso tolerar”. El candidat ha afirmat que “en democràcia tot és discutible menys la integritat de les persones, quan s’utilitzen imatges que busquen deshumanitzar, s’ha traspassat una línia vermella”.
Els fets “no són casuals ni aïllats”
En aquest sentit, ha assegurat que aquests fets “no són casuals ni aïllats”, i ha apuntat directament a “determinats grups d’extrema esquerra de la ciutat que fa anys que actuen amb els mateixos mètodes: anonimat, propaganda intimidatòria i cultura de l’odi contra qui no pensa com ells”. Bacardit ha remarcat que “a Manresa tots sabem qui són i què han fet sempre. El que no farem és callar per por”.
El president del grup municipal de Junts ha recordat que fa aproximadament un any i mig ja va rebre amenaces de mort. “No podem normalitzar que a la política local s’assenyali persones amb cartells anònims. Avui és contra mi; demà pot ser contra qualsevol altre. Si ho deixem passar, estem degradant la convivència i els donem impunitat perquè ho segueixin fent, per tant, els plantarem cara als jutjats i a les urnes”, ha advertit.
Finalment, Bacardit ha reiterat que defensarà la seva honorabilitat i la del seu equip “amb totes les eines legals a l’abast”, i ha fet una crida a recuperar un debat polític “ferm en les idees, però absolutament respectuós amb les persones”.
Per la seva part, la presidenta local de Junts a Manresa, Lluïsa Tulleuda, vol posar de manifest que “denunciem la difusió d’acusacions anònimes i infundades contra la dignitat del regidor i president del grup municipal de Junts Manresa, Ramon Bacardit, que no només afecten la seva persona, sinó que també perjudiquen greument el bon funcionament de la vida democràtica municipal i no poden emparar-se en la llibertat d’expressió".
