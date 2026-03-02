Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut SusquedaRosalíaPremis GoyaMònica ClementeEstats Units i Israel ataquen IranJosefina Vilaseca
instagramlinkedin

La PAHC a Manresa es mobilitza per evitar el desnonament del bloc 9

Després d'evitar in extremis el desallotjament del bloc 8, volen impedir també aquest

La PAHC intenta evitar el desnonament del seu bloc 9

La PAHC intenta evitar el desnonament del seu bloc 9

Jordi Morros

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dilluns al matí davant el número 18 del carrer Joc de la Pilota de Manresa. Volen evitar el desnonament del bloc 9 de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC). És un edifici propietat de la SAREB qur la Plataforma va "alliberar" el 2023. Després d'evitar in extremis el desnonament del bloc 8, la PAHC vol evitar també aquest.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents