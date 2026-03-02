La PAHC a Manresa es mobilitza per evitar el desnonament del bloc 9
Després d'evitar in extremis el desallotjament del bloc 8, volen impedir també aquest
Un centenar de persones s'han concentrat aquest dilluns al matí davant el número 18 del carrer Joc de la Pilota de Manresa. Volen evitar el desnonament del bloc 9 de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC). És un edifici propietat de la SAREB qur la Plataforma va "alliberar" el 2023. Després d'evitar in extremis el desnonament del bloc 8, la PAHC vol evitar també aquest.
