Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut SusquedaDesnonament bloc 9Fira de l'AixadaRosalíaPremis GoyaEstats Units i Israel ataquen Iran
instagramlinkedin

Un petit foc elèctric provoca un ensurt al carrer Saclosa de Manresa

Ha cremat una part de cablejat elèctric i ha deixat molt fum a l'escala de l'edifici

L'incendi s'ha produït en aquest tram del carrer Saclosa de Manresa

L'incendi s'ha produït en aquest tram del carrer Saclosa de Manresa / CARLES BLAYA / Arxiu

Eduard Font Badia

Un petit foc elèctric ha provocat una gran fumera a un edifici de cinc plantes al carrer Saclosa de Manresa. L'avís del foc s'ha donat pocs minuts després de tres quarts de sis de la tarda, i tres dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han traslladat al lloc. Les tasques d'extinció no han resultat complicades i no s'ha produït cap afectació personal.

Mentre han durat les tasques d'extinció, el carrer Saclosa ha quedat tallat a la circulació de vehicles.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
  2. «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
  3. L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
  4. Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
  5. Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
  6. Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
  7. La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
  8. El 23-F vist amb els ulls d’un alumne d’institut de Manresa: “Incertesa, desconeixença i por”

Trump adverteix que la "gran onada" d'atacs a l'Iran "està a punt d'arribar" i no descarta enviar tropes

Trump adverteix que la "gran onada" d'atacs a l'Iran "està a punt d'arribar" i no descarta enviar tropes

L'alcaldable de Junts, Ramon Bacardit, interposa denúncia per delicte d’odi pels cartells contra ell apareguts a Manresa

L'alcaldable de Junts, Ramon Bacardit, interposa denúncia per delicte d’odi pels cartells contra ell apareguts a Manresa

Un petit foc elèctric provoca un ensurt al carrer Saclosa de Manresa

Un petit foc elèctric provoca un ensurt al carrer Saclosa de Manresa

L'Igualada Hoquei Club defensa els seus aficionats davant les acusacions "d'ultres" o "radicals"

L'Igualada Hoquei Club defensa els seus aficionats davant les acusacions "d'ultres" o "radicals"

El vídeo que ha compartit l'Igualada Hoquei Club del fets després del partit

Avià destina 35.000 euros a ampliar les zones d'ombreig

Avià destina 35.000 euros a ampliar les zones d'ombreig

L’Institut de Navàs es trasllada de solar i estrena noves instal·lacions amb mòduls més moderns

L’Institut de Navàs es trasllada de solar i estrena noves instal·lacions amb mòduls més moderns

Les principals novetats del MWC: robots sense sensors, humanoides i dispositius triplegables i 3D

Les principals novetats del MWC: robots sense sensors, humanoides i dispositius triplegables i 3D
Tracking Pixel Contents