Un petit foc elèctric provoca un ensurt al carrer Saclosa de Manresa
Ha cremat una part de cablejat elèctric i ha deixat molt fum a l'escala de l'edifici
Un petit foc elèctric ha provocat una gran fumera a un edifici de cinc plantes al carrer Saclosa de Manresa. L'avís del foc s'ha donat pocs minuts després de tres quarts de sis de la tarda, i tres dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han traslladat al lloc. Les tasques d'extinció no han resultat complicades i no s'ha produït cap afectació personal.
Mentre han durat les tasques d'extinció, el carrer Saclosa ha quedat tallat a la circulació de vehicles.
