Ser Reina i Rei de l’Aixada, un motiu d’orgull i satisfacció

La Txell Vall Ferrer i l’Ivan Padilla Segués s’han estrenat aquest any com a reina Maria de Navarra i rei Pere III

La Txell Vall Ferrer i l’Ivan Padilla Segués somrients en el seus papers de reina Maria de Navarra i rei Pere III

La Txell Vall Ferrer i l’Ivan Padilla Segués somrients en el seus papers de reina Maria de Navarra i rei Pere III / Oscar Bayona

Eduard Font Badia

Manresa

Dir que ser reis és motiu d’orgull i satisfacció pot sonar de broma, però realment és el que pensen la Txell Vall Ferrer i l’Ivan Padilla Segués, que s’han estrenat aquest any com a reina Maria de Navarra i rei Pere III de la Fira de l’Aixada de Manresa.

Per al flamant Rei Pere, "ha anat molt bé. És una experiència bastant impactant, perquè per molt que hagis fet Aixada durant molts anys, com és el nostre cas, pujar un cavall, entrar a la plaça, que tot Manresa, tota la gent que estava en aquell moment al centre històric et digui coses, et saludi, et reconegui, pujar al balcó... És una cosa que ens feia molta il·lusió i ens feia emoció fer, però sí que és veritat que fins que no ho fas i estàs en el directe no ets conscient de com és d'especial l'experiència i com és d'única. Ha estat molt bonic".

La Reina no es queda enrere, "és un orgull poder-ho fer i ha sigut molt emocionant. Fer-ho els dos també ha estat molt bonic. I que realment és això, el primer dia estàs tan nerviós que no ho gaudeixes i el segon dia, quan ja ho estàs gaudint, ja dius, ostres, ja s'ha acabat! Però és molt bonic".

Ivan Padilla reafirma que "és com una mica de pena que s'acabi i amb ganes que l'any que ve puguem repetir-ho si ens deixen".

La reina Maria i el Rei Pere surten de l'Ajuntament de Manresa per a passejar entre els seus súbdits

La reina Maria i el Rei Pere surten de l'Ajuntament de Manresa per a passejar entre els seus súbdits / Oscar Bayona

Ells dos fa anys que prenen part a la Fira, fent una mica de tot, i en el cas de l’Ivan encara més. "He fet tots els papers de l’auca. He estat a la coordinació, he ballat, he actuat... Ara només faltava això, és com la culminació i jo almenys no m'ho havia plantejat mai, però en el moment que ens ho van mostrar com una possibilitat i a més de fer-ho junts, que nosaltres ens coneixem molt i que estem molt junts, encara ens ha fet més il·lusió".

La Txell Vall recorda que "la idea és repetir, sí. Diuen que els papers són per tres anys, per tant, l'any que ve ho gaudirem millor". I gairebé a dues veus, diuen que "hauria de ser que nosaltres diguéssim que no ho volem fer, que no passarà, esperem".

Però és que a més a més se celebrarà un número rodó, el trentè aniversari de la fira. "Home, fa molta il·lusió pensar que podem ser a la trentena. Canviaran molt els guions, canviaran molt les coses, això és el que ens han dit, no sabem encara en quina direcció, però suposo que la Reina i el Rei sempre hi seran, igual que el Bisbe. Són personatges que per molt que canviem, hi seguiran sent". Formen part de la història de Manresa, com la Txell i l’Ivan ho fan de la història de l’Aixada.

