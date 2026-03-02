Ucraïna centra la trobada d'una hora de sor Lucía amb el papa, que encara no té tancada la visita a Catalunya
De tornada de la 42a missió humanitària a Odessa, amb la Caravana de la Bondat, la monja establerta a Manresa va fer parada a Roma, on el papa li va agrair la feina que duu a terme la Fundació del Convent de Santa Clara
Sor Lucía Caram ja és de tornada de la 42a missió humanitària a Ucraïna, que en aquesta ocasió va servir per portar fins a Odessa la Caravana de la Bondat, amb vint-i-un vehicles, deu dels quals ambulàncies; material sanitari i d'abric i generadors. La va organitzar la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix la monja. De camí cap a Manresa, sor Lucía va fer parada al Vaticà, on va mantenir una trobada amb el papa Lleó XIV. Fa anys que la monja s'ha convertit en l'emissària a Roma de la situació a Ucraïna. Ho va començar a fer quan hi havia el papa Francesc, amb qui l'unia una fraternal relació d'amistat, i ho ha continuat fent amb el nou papa, amb qui ja s'havia reunit anteriorment.
Encara no està tancat
Tot i que la trobada, que va durar una hora, va tenir com a epicentre de la conversa la guerra a Ucraïna, Caram també va comentar amb el sant pare el viatge que aquest farà el juny vinent a Catalunya per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Sobre això i la possibilitat que durant la seva estada faci una aturada a Montserrat i fins i tot a Manresa, segons explica Caram, no hi ha cap certesa ni cap desmentiment perquè el viatge encara no està tancat, de manera que no hi ha res concretat.
En la trobada, el pontífex, fa notar la monja argentina establerta a la capital del Bages des del 1994, "va manifestar tot el seu suport a la Fundació i a la comunitat del convent de Santa Clara. Ha estat una trobada bàsicament per parlar d'Ucraïna. Està molt preocupat per la situació de la pau en l'àmbit mundial. M'ha manifestat molta proximitat i molt suport".
