Carla Fernández: "La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral"
La Carla i un altre manresà, l'Òscar Garcia, regenten una agència de viatges amb seu a Dubai
L'inici del conflicte militar a Iran va enganxar la Carla Fernández, a Manresa. "De pura casualitat", com explica a Regió7, perquè es passa més temps a Dubai que no pas al Bages. Amb un altre manresà, l'Òscar Garcia, regenten una agència de viatges "Horizontes de arena", especialitzada en tours per Dubai, Abu Dhabi i Sharjah per a turistes hispans.
Ara és conscient que la situació és i serà un "autèntic perjudici tant en l'àmbit personal com professional". Personal perquè deixa molts amics a Dubai, on és conscient que no podrà tornar "com a mínim fins al mes que ve". I tot plegat per què els Emirats Àrabs va decidir clausura el seu espai aeri després de patir un atac amb drons a l'aeroport, i les aerolínies globals mantenen suspesos els seus vols a l’Orient Mitjà després dels atacs dels Estats Units i Israel sobre l’Iran, que han provocat el tancament de l’espai aeri a la zona. Algunes companyies comencen a reorganitzar alguns vols, però ara mateix es fa impossible preveure quan hi podrà haver "una certa normalitat".
La nit que van començar els atacs de l'Iran contra els Emirats Àrabs, la Carla Fernàndez explica que "ens vam passar gairebé 24 hores fent videotrucades amb els amics que estan allà, perquè la informació que tenien era molt escassa". Segons explica, des de Dubai els arribava un sentiment de "molta por en els primers moments". Algun dels atacs va ser "molt a prop d'on vivim a Dubai".
I laboralment també és conscient que tindran un greu problema, "en el present, cancel·lant tours que teníem compromesos per aquests mateixos dies, o reubicar clients que ja estan a la zona, cancel·lar excursions, etc." Però a més a més, un perjudici per al futur, "perquè la gent agafarà por. Si tenies intenció d’anar-hi als Emirats per setmana santa, per exemple, segur que t’ho pensaràs".
Tot i que la Carla Fernàndez marxaria cap allà ara mateix. "Un cop han passat els primers atacs, la vida s'ha reprès amb total normalitat, els turistes que tenim allà aquest mateix dimarts ja ens demanaven de fer una excursió". I a tot això cal afegir-hi que "el govern dels Emirats Àrabs s'ha portat molt bé, "donant informació i assessorant la seva gent i els de fora. És un país molt ben organitzat".
Molt diferent, i aquí sí que la Cara Fernàndez és molt crítica, "molt diferent de l'ambaixada espanyola, que hi ha gent que avui mateix encara no ha pogut parlar-hi, quan tenim amics d'altres nacionalitats que ja han pogut fins i tot sortir del país guiats per la seva". Unes crítiques que han compartit molts altres ciutadans espanyols que s'han vist atrapats pel conflicte.
