La darrera visita de l'equip de la Síndica de Greuges a Manresa va recollir 14 queixes i 29 consultes
Els temes tractats van girar entorn dels serveis socials, serveis bàsics de consum, coacció administrativa, educació, medi ambient i tributs, i, de les queixes rebudes, cinc es van dirigir directament a l'Ajuntament
Regió7
L'equip itinerant de la Síndica de Greuges va visitar Manresa el passat dijous, 26 de febrer, per oferir els seus serveis a la ciutadania. Durant aquesta trobada, es van registrar 12 visites presencials i 29 interaccions a través de trucades telefòniques i videotrucades. Els ciutadans que van acudir al Centre Cultural el Casino van presentar un total de 14 queixes i van efectuar 29 consultes.
Els temes tractats van incloure aspectes de serveis socials, serveis bàsics de consum, coacció administrativa, educació, medi ambient i tributs, entre d’altres. D'entre les queixes rebudes, cinc es van dirigir directament a l'Ajuntament de Manresa.
En una visita anterior, feta el 2 de desembre, l’equip de la Síndica va atendre 11 visites presencials i 12 comunicacions a distància, resultant en 10 queixes i 15 consultes.
La primera de quatre previstes
Cal destacar que aquestes xifres són provisionals, ja que poden sorgir noves queixes o consultes derivades d'aquestes interaccions. Els resultats definitius es reflectiran a la memòria anual de Manresa 2026, elaborada per la Síndica de Greuges, i que estarà disponible al seu lloc web, a l'apartat d'Informes ens locals.
Aquesta visita a Manresa ha estat la primera de les quatre previstes per l’equip itinerant de la Síndica durant el 2026.
El paper de la Síndica
La Síndica de Greuges de Catalunya té com a missió atendre les queixes de totes aquelles persones que es troben desemparades davant l’actuació o la inacció de les administracions. Té la responsabilitat de vetllar pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Així, actua com a supervisora i col·laboradora de l'Administració catalana, amb l’objectiu de contribuir a millorar-ne el funcionament. A més, supervisa les empreses privades que proveeixen serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, i el servei postal, entre d'altres.
