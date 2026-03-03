El dia que va morir l'eix del Llobregat
Les carreteres estrenaven denominació i la C-55 substituïa les famoses C-1411 i C-1410
La denominació numèrica de les carreteres no és sempre la manera més popular de referir-s’hi. Sovint, diem que agafem la carretera de Terrassa, la de Solsona o la de can Masana. Però alguns identificadors es fan populars. I un en particular s’havia fet notabilíssim a la Catalunya Central fa un quart de segle : C-1411, dit ‘Ce Catorzeonze’. Dotzenes de víctimes mortals, centenars de ferits, i incomptables embussos l’havien convertit en un ogre omnipresent. No només això: també era un nom protagonista d’una gran campanya política en relació amb el seu desdoblament al Berguedà. Doncs bé: ara fa 25 anys, aquest nom tan popular i tan proclamat acabava de desaparèixer. I ja no hi havia un equivalent d’eix del Llobregat.
El dia 1 de març del 2001 la Generalitat va fer efectiu el canvi de nom d’una cinquantena de carreteres del país, incloses moltes de les més importants. Quedaven al marge les menors, d’abast local, i les de titularitat estatal, entre les quals les més importants eren l’AP-7 i la N-II. De cop, la C-1411 passava a ser la C-55. Venia al cap aquell vell acudit blanc i costumista: «ara que havíem après a dir-ne pinícul·les ara en diuen flims». Com va passar amb el Pryca i el Carrefour, o amb tantes altres coses, en la conversa pública la C-1411 va continuar sent la denominació predominant, però la ‘Ce cinquantacinc’ es va anar imposant.
La denominació substituïda havia estat concebuda pel règim franquista just en acabar la Guerra Civil, el 1939. El director general de Carreteres de la Generalitat, Jordi Follia, argumentava que, després de seixanta anys, aquelles denominacions eren anacròniques i ja no descrivien bé la realitat.
La Generalitat va crear una denominació que es pretenia totalment racional. Els nous identificadors posaven en primer lloc el titular de la via, com si aquesta fos la dada més útil a l’hora d’orientar-se. «C» volia dir que la carretera era de la Generalitat, i com que només tenia competència sobre aquestes, totes començaven per C. Una dada, per tant, no només poc útil, sinó redundant.
El primer número indicava la direcció principal de la carretera. 1 nord-sud, 2 est-oest, i 3, 4, 5 i 6, indicaven direccions en diagonal. La segona xifra es referia a la part de Catalunya per on circula la carretera, començant per llevant, o pel sud. Una carretera que anés d’est a o est i fos a l’extrem sud del país tindria el número més baix, i si fos a l’extrem nord tindria el número més alt. Una que anés de nord a sud i ho fes per Lleida tindria el nombre més baix, i si ho fes arran de mar, tindria el més alt. O sigui: tot molt lògic en teoria, però molt poc útil en la pràctica.
El de la C-1411 va ser un dels canvis més rellevants, perquè no va incloure només el nom, sinó que va desmuntar tota la terminologia utilitzada fins llavors. D’entrada, passava a ser la 55 perquè era diagonal (primer 5) i perquè hi havia altres diagonals abans que ella començant per llevant (la cinquena, un altre 5). A més, se’n canviava el recorregut.
La C-1411 era denominada, més popularment, eix del Llobregat, perquè anava d’Abrera fins a la Cerdanya passant per Manresa. Ara ja no hi havia eix. Quedava partit. La carretera de Manresa a Solsona, es deia c-1410 o eix del Cardener. Ara, la C-55 anava d’Abrera a Manresa i continuava fins a Solsona; el tram nord de la C-1411 s’incorporava a la C-16, l’autopista de Terrassa a Manresa. Aquesta nova via rebia una segona denominació alternativa: E9, com a gran eix europeu, de la mateixa manera que la Ap-7 també era la E-15, cosa que va causar no pocs embolics a qui intentava orientar-se seguint els senyals.
Regió7 va aprofitar l’avinentesa per fer un recull d’indicacions absurdes a les nostres carreteres, d’aquestes que no es pot dir que siguin errònies però que desinformen i porten als conductors pel camí menys convenient. N’hi havia d’apoteòsiques. Moltes encara hi són. I se n’hi han afegit. L’absurd dels indicadors és etern.
