Els parcs de bombers de Manresa i Igualada fan costat a una campanya per aconseguir 2.000 donacions de sang
Una trentena llarga de parcs de bombers de tot Catalunya s’han implicat enguany en la iniciativa del Banc de Sang i Teixits, que també té el suport dels Pompièrs D’Aran
És una acció bàsica per remuntar les reserves abans i després de Setmana Santa, en què solen baixar un 25%
Regió7/G.C.
La proximitat de la primavera dona el tret de sortida a la 12a edició de la campanya amb l'enunciat Els bombers i les bomberes t’acompanyen a donar sang, que suma esforços entre el col·lectiu de Bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits per aconseguir un resultat extra en les donacions de sang. Entre tots els parcs de bombers que s'hi han sumat hi ha el de Manresa i el d'Igualada. A la capital del Bages, la campanya de donació tindrà lloc el 26 de març i, a la capital de l'Anoia, el 23 de maig.
Entre els mesos de març i abril
Enguany, la campanya, que s’inicia aquest dimecres a la Garriga, se centrarà en els mesos de març i abril i comptarà amb prop de 35 parcs de bombers de tot Catalunya que han organitzat campanyes de donació de sang a tot el territori per aconseguir sumar més de 2.000 donacions. Hi ha encara un gruix de parcs, com els de Cervera, Lloret de Mar, la Seu d’Urgell, Vilafranca, Mataró, Solsona, Figueres o Maçanet de la Selva, entre d’altres, pendents de confirmar el dia de campanya.
S'hi han afegit per primera vegada els Pompièrs d’Aran, el cos de bombers de la Vall d’Aran, en una campanya que es farà a Vielha, d’una banda, i amb la implicació de cop de nous parcs de bombers i bomberes de l’àmbit de Tarragona i Terres de l’Ebre, de l’altra. S’hi han sumat els parcs del Vendrell, l’Ametlla de Mar, Ascó, Ulldecona i Mora la Nova, que s’afegeixen als ja veterans col·laboradors d’Amposta i Tortosa.
Dinamització de les campanyes
Durant aquests dos mesos, els bombers i les bomberes, impulsats pel col·lectiu Bombers amb Cor, dinamitzaran les campanyes previstes a molts municipis amb la seva presència per aconseguir mantenir les reserves de sang de Catalunya en un nivell òptim. Aquesta és una de les donacions de l’any amb més ambient festiu, participatiu i social. I és que en algunes d’aquestes col·lectes, la donació de sang estarà acompanyada d’exhibicions de vehicles, excarceracions, demostracions de rescats i activitats per als més menuts, com és el cas de Terrassa, una de les seus emblemàtiques que converteix en una gran festa la diada.
A les portes de la Setmana Santa, aquesta és una acció imprescindible per remuntar les reserves de sang abans i després dels dies festius de Setmana Santa, una època durant la qual acostumen a baixar al voltant del 25%.
Donants de moll d’òs
En aquesta ocasió, les campanyes de bombers inclouran també la captació de donants de moll d’òs, que són els donants que s’inscriuen a un registre internacional (el REDMO) per estar disponibles per donar cèl·lules mare de la sang a qualsevol persona del món que ho necessiti. Actualment, pot ser donant qualsevol persona d’edat compresa entre els 18 i 40 anys, preferentment home, i que estigui bé de salut. La crida va dirigida a la franja de gent més jove i als homes perquè són amb els qui els pacients obtenen millors resultats clínics. De fet, segons estudis recents, com més jove sigui el donant, més efectivitat s'observa en el resultat del trasplantament de medul·la òssia.
A Catalunya l’any passat es van registrar 5.953 nous donants inscrits al REDMO, i d’aquests, 115 han estat efectius, és a dir, han fet la donació de medul·la per a un pacient que ho necessitava perquè era la persona més compatible del registre.
Objectiu: 6.000 nous donants anuals
La donació de moll d’òs consisteix a inscriure’s al registre internacional REDMO, i convertir-se en donant potencial per si es dona el fet que hi ha compatibilitat amb un malalt amb leucèmia d’arreu del món que necessita un trasplantament de medul·la. Al REDMO hi ha inscrites 40 milions de persones de tot el món, de les quals 80.000 són de Catalunya. L’objectiu del Banc de Sang i Teixits és anar ampliant el registre amb uns 6.000 nous donants cada any, amb campanyes que van dirigides a un públic més jove que la resta de donants de sang.
Per formar part del registre, només cal l’extracció d’una mostra de sang o d’una mostra de saliva, que permetrà conèixer la compatibilitat amb un pacient en cas que sigui necessari.
Clauer solidari de regal
En aquesta edició, els i les donants que acudeixin a donar sang a aquests parcs de bombers, rebran un obsequi d’un clauer inspirat en la donació de sang i fet amb plàstic reciclat pel consultor ambiental, Adrià Tallada. L’Adrià, que col·labora sovint amb el Banc de Sang, és un donant convençut que va haver de rebre molta sang després d’una operació quan era adolescent. Més tard, ha aconseguit unir la seva faceta professional en l’àmbit de l’economia circular de donar una nova vida als residus plàstics amb la difusió de la donació de sang.
Podeu conèixer la seva història i el seu projecte en aquest enllaç.
Els protagonistes del cartell
Cada any, un dels parcs que participa en l’edició anual de la campanya és el protagonista del cartell que anuncia les campanyes de bombers. En aquesta ocasió ho ha estat el parc de bombers voluntaris de Malgrat de Mar, ja que és un dels parcs que manté la col·laboració des de l’inici, fa 12 anys, i un dels que més implicació ha mostrat en la iniciativa.
Al web del Banc de Sang i Teixits es poden trobar totes les campanyes implicades en la iniciativa i reservar cita per a donar. Els Bombers i les Bomberes t’acompanyen a donar sang també compta amb la col·laboració de diversos Ajuntaments que s’han implicat en la realització de les campanyes per dinamitzar les jornades.