L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
Dissabte es va celebrar la 50a trobada, i última, dels manresans forans, la iniciativa impulsada per un grup de persones establertes fora de la capital del Bages que pels volts de la Llum han fet cada any una trobada
Enguany, la visita a un espai o equipament de la capital del Bages que fan des del 2001 la va protagonitzar la nova residència d'Ampans a la Parada, on el mig centenar d'assistents van visitar les instal·lacions i van dinar
Manresa
Mig centenar de persones van participar aquest dissabte en la darrera trobada dels manresans forans. Com va informar Regió7, la cinquantena edició de les trobades anuals pels volts de la Llum, que han format part del programa d'actes de la festa fins ara, va ser, també, la darrera, atès que els seus responsables consideren que ha arribat el moment de posar-hi fi perquè s'han anat fent grans i no hi ha relleu, bàsicament perquè els seus fills ja no són nascuts a Manresa.
En el dinar que hi van compartit, a petició seva, l'alcalde Marc Aloy va donar resposta a la demanda de mantenir viva la trobada de manresans forans comandada per l'administració i amb una altra fórmula. Aloy va admetre que no serà fàcil, però va mostrar el convenciment que acabaran trobant la manera a través de Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires (MATMUSA), empresa municipal centrada en l'activitat turística, museística i firal de Manresa.
Darrer àpat al restaurant Divers
La darrera trobada, dissabte, va tenir com a espai de la visita la nova residència d'Ampans al barri de la Parada, que consta, també, d'un espai de formació i d'un restaurant, Divers, on els manresans forans van compartir àpat amb Aloy; la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante; responsables de l'Associació Misteriosa Llum, que vetlla per la continuïtat de la Festa de la Llum, i els administradors de l'edició d'enguany, Foto Art Manresa.
A la sobretaula, Aloy els va donar resposta a la petició que li havien traslladat per tal que les trobades puguin tenir continuïtat amb una estructura diferent de la que s'ha fet fins ara, però amb el mateix objectiu, que és el de reunir a Manresa persones que hi han nascut i n'han marxat per motius diversos. Aloy es va comprometre a trobar la manera d'aconseguir-ho. Segons el col·lectiu, va mostrar el seu convenciment que no és un repte impossible, tot i les dificultats evidents.
Tal com explica Francesc Serra, que forma part del col·lectiu de manresans forans des de la primera trobada, el 1975, la visita a la residència d'Ampans va ser especialment satisfactòria. Toni Espinalt, director des del 1987 de l'entitat sense ànim de lucre dedicada a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, va ser l'encarregat d'acompanyar-los en el recorregut per l'edifici projectat pel prestigiós bufet olotí RCR Arquitectes, on destaca l'ús de les barres de ferro corrugat i la fusió de l'arquitectura amb la natura.
"Manresans al món"
En el parlament de comiat dels manresans forans durant el dinar es va fer un repàs dels 50 anys de trobades i es van explicar els motius que la d'enguany sigui la darrera. També es va remarcar el desig que sigui una experiència extrapolable a generacions presents i futures que es podria anomenar "Manresans al món".
En el torn de paraula van intervenir quatre persones amb missatges molt emotius, que també van expressar la convicció, els arguments i el ferm desig que no sigui un punt final. Aloy va posar en valor aquests 50 anys de la iniciativa i va donar les gràcies a la comissió permanent per fer-ho possible, alhora que va expressar la seva intenció de treballar perquè sigui un punt i seguit.
