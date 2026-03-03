Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'edifici del carrer Sant Llúcia de Manresa cremat a primers de febrer ja és història

Les tasques d'enderroc del número 27 pràcticament estan enllestides

Ara quedarà saber quin és el futur del número 25 del carrer de Santa Llúcia, depenent de com quedés afectat pel foc

Ara quedarà saber quin és el futur del número 25 del carrer de Santa Llúcia, depenent de com quedés afectat pel foc / Edu Font

Eduard Font Badia

Manresa

L'enderroc de l'edifici del número 27 del carrer de Santa Llúcia de Manresa, que va patir un incendi a principis del mes de febrer, ja pràcticament estan enllestides. Aquest dimarts a la zona només quedava un contenidor amb runa i una de les plataformes elevadores que els operaris van fer servir per a enderrocar l'estructura amb seguretat. De la casa només queda un tros de façana al davant i un altre tros al darrere, bàsicament per evitar l'entrada a la parcel·la, i una biga de fusta que fa de travesser entre les parets mitgeres de les cases veïnes.

El que queda de la planta baixa és ple de runa de l'enderroc i encara alguna resta de la brutícia que hi havia i que va permetre la propagació de l'incendi, un foc del qual encara no se n'ha donat una causa oficial. Caldrà acabar de retirar tot plegat per a poder donar l'enderroc per enllestit.

Notícies relacionades

Part del darrere de l'edifici enderrocat al carrer de Santa Llúcia, on es veu la paret mitgera del número 25, que encara no ha pogut ser reocupat

Part del darrere de l'edifici enderrocat al carrer de Santa Llúcia, on es veu la paret mitgera del número 25, que encara no ha pogut ser reocupat / Edu Font

A hores d'ara no pot faltar gaire per poder donar un veredicte als habitants del número 25 del carrer, la casa del costat, on s'estava esperant a retirar l'edifici cremat per veure si és segur el retorn dels veïns. A diferència del número 29, on ja es va poder entrar el passat dimecres, en aquest bloc els arquitectes encara no ho han vist clar.

