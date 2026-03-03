Les noves plaques solars del mercat municipal de Manresa abastiran també una escola
L’energia fotovoltaica generada al Puigmercadal, el Vell Congost, les piscines, el Kursaal i una nau de Bufalvent equival al consum de 180 pisos
El mercat municipal de Puigmercadal de Manresa i l’escola Renaixença funcionaran amb l’energia elèctrica que generaran les plaques fotovoltaiques que s’estan instal·lant a la teulada del primer equipament.
Les 165 plaques fotovoltaiques que componen la instal·lació del mercat generaran l’equivalent al consum de 33 habitatges. Com que al mercat no li cal tanta electricitat, una part serà per al centre educatiu.
Si se sumés l’energia fotovoltaica generada al Puigmercadal, el Vell Congost, les piscines, el Kursaal i una nau municipal de Bufalvent el resultat equivaldria al consum de 180 pisos.
El regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, va explicar ahir que l’actuació al Mercat de Puigmercadal "és un pas més en la ferma aposta municipal per la transició energètica i un model sostenible per lluitar contra el canvi climàtic".
Més equipaments municipals
Així se suma als equipaments municipals que ja disposen de plaques fotovoltaiques, com el magatzem de manteniment de Bufalvent, el Complex Vell Congost, les Piscines Municipals i el Kursaal. En el seu conjunt, un cop s’hagi instal·lat els panells al Puigmercadal, sumaran una potència conjunta de 479,035 kW amb una producció anual de 625.978 kWh.
També en aquesta línia, la zona Esportiva del Congost compta amb una instal·lació de biomassa que subministra aigua calenta i calefacció a diferents equipaments de la zona, una altra a la Balconada i una tercera a les Saleses.
Huguet va recordar que l’Ajuntament també compta amb iniciatives per impulsar la transició energètica en el sector privat. Així, hi ha una simplificació de tràmits, que s’explica en la guia de la fotovoltaica, i una bonificació durant quatre anys del 50 % de l’Impost sobre Béns Immobles per aquells edificis on s’instal·lin panells solars.
L’Ajuntament de Manresa està instal·lant un total de 165 plaques fotovoltaiques a la teulada del Mercat Puigmercadal. Les obres van començar a mitjan febrer amb la col·locació de l’estructura de suport dels panells a la teulada de l’equipament. Aquest dimarts ja han arribat les plaques que s’instal·laran en els pròxims dies i el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet Estrada, ha visitat l’evolució de les obres.
La instal·lació tindrà una superfície de 329,69 m2, la meitat de la coberta del mercat, i comptarà amb un total de 165 mòduls solars amb una potència total de 75,075 kW, amb la previsió que generin 114.595 kWh anuals, un consum que equival al consum de 33 habitatges. La seva producció elèctrica permetrà cobrir part del consum elèctric dels elements comuns del mateix mercat i de l’escola Renaixença, amb la possibilitat d’ampliar-ho a altres equipaments municipals propers i que es trobin "a un radi màxim de dos quilòmetres del mercat", ha explicat. Aquesta és la distància límit entre el punt de producció i de consum que permet la regulació actual sobre l’autoconsum elèctric.
La previsió és que la instal·lació quedi enllestida durant el mes de març i que es posi en marxa un cop s’hagin completat els tràmits d’homologació pertinents amb la companyia elèctrica. Aquesta instal·lació ha suposat una inversió de 48.097,5 euros (IVA inclòs) finançada íntegrament amb fons de l’Ajuntament.
