Manresa tenyirà demà de vermell la façana de l'Ajuntament pel Dia Mundial de l’Audició
Avui, 3 de març, se celebra el Dia Mundial de l’Audició i la ciutat s'adhereix a aquesta iniciativa adreçada a sensibilitzar la població i recordar que l’audició és un dret fonamental
Regió7
Aquest vespre, la façana de l’Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de color vermell des de les 18.40 fins a les 22.30 hores, com a part de la commemoració del Dia Mundial de l’Audició. Aquesta iniciativa, organitzada en col·laboració amb la Federació d’Associacions d’Implantats Coclears d’Espanya (Federació AICE), busca sensibilitzar la població sobre la importància de la salut auditiva i subratllar que l’audició és un dret fonamental i essencial per a la plena participació social.
Aquest gest se suma a l'acció recent de l'Ajuntament, que la setmana passada va commemorar el Dia Internacional de l’Implant Coclear, reafirmant el seu compromís amb la salut auditiva i el benestar dels seus ciutadans.
La jornada mundial, promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), té com a objectiu augmentar la consciència sobre la importància de la salut auditiva per al manteniment d’una bona qualitat de vida. A la vegada, també pretén fomentar l’aplicació de mesures preventives per cuidar l'audició i evitar problemes que la puguin comprometre.
Com protegir les orelles?
L’audició, que és la percepció dels sons a través del sentit de l’oïda, és crucial per a la comunicació humana i l’aprenentatge infantil. Per aquest motiu, és essencial protegir les orelles de l’excés de soroll i possibles malalties o lesions. Algunes mesures preventives recomanades inclouen la neteja correcta de les orelles, l'ús de taps o auriculars per esmorteir el soroll ambiental, i mantenir els audiòfons en bones condicions.
A més, la detecció precoç de la pèrdua auditiva és vital per proporcionar un tractament eficaç. Per tant, es recomana visitar regularment l’otorrinolaringòleg, especialment a partir dels 40 anys o si es tenen factors de risc.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?