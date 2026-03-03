El Torneig Carcassonne de la Llum aplega 40 participants en una de les edicions més concorregudes
Les persones guanyadores, premiades amb jocs de taula, van ser Guillem Purtí, Ferran Renalias i David Portero
Regió7
Manresa
El 18è Torneig Carcassonne de la Llum va reunir un total de 40 participants, el passat divendres, en una de les edicions més concorregudes dels darrers anys. Les persones guanyadores, premiades amb jocs de taula, van ser Guillem Purtí, Ferran Renalias i David Portero, en primera, segona i tercera posició, respectivament. També van obtenir jocs del sorteig Dorian Tomas i Bibiana Olivé.
L’activitat va tenir lloc a l’Espai Milcentenari, on es reuneix habitualment el Club del Joc, i va recuperar l’horari nocturn, de 9 del vespre a 12 de la nit, i en divendres.
