La UBIC traurà les botigues al carrer aquest divendres i dissabte per fer la rematada final de rebaixes

A banda de les parades davant dels establiments participants, divendres, els negocis de restauració del Passeig, Carrió i Guimerà oferiran una tapa i una beguda per quatre euros

Si es confirmen les previsions de pluja a partir de dijous, la iniciativa es podria traslladar a la setmana següent

Ambient en l'edició de l'any passat de les Botigues al carrer

Ambient en l'edició de l'any passat de les Botigues al carrer / Arxiu/Mireia Arso

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Pensant en la rematada final de les rebaixes, aquest divendres 6 de març i dissabte 7 de març el teixit comercial de Manresa associat a la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) i a altres ens comercials de la capital del Bages tornarà a protagonitzar l’activitat Botigues al carrer.

Pendents de la pluja

Durant aquestes dues jornades, els establiments trauran els seus productes a la via pública, amb la instal·lació de parades davant dels aparadors per oferir la rematada final de la campanya de rebaixes d’hivern.

Fonts de l'organització han informat que l'activitat està pendent de les previsions del temps. En el cas que es confirmi la probabilitat de pluja a partir de dijous, es podria traslladar al cap de setmana següent.

La iniciativa té com a objectiu dinamitzar el centre urbà i facilitar que els ciutadans puguin trobar oportunitats d’estoc i dels darrers productes a preus molt competitius, en un format de mercat a l'aire lliure que convidi a passejar i a descobrir el comerç de proximitat.

Tast de rebaixes

Com a novetat i atractiu afegit, la jornada del divendres 6 de març estarà acompanyada d'un tast gastronòmic: el Tast de Rebaixes. A la zona del Passeig i Rodalies (carrer de Carrió i carrer d'Àngel Guimerà), els visitants podran maridar la tarda de compres amb un tast de cuina local mitjançant una experiència que combinarà l'oci, la restauració i el comerç en un sòl espai. Per quatre euros podran gaudir d'una tapa i d'una beguda.

Amb aquesta acció, el sector comercial de Manresa vol refermar el seu compromís amb la ciutat, oferint una imatge viva i accessible dels negocis que l'integren i posant el punt final a la temporada d'hivern abans de l'arribada de les noves col·leccions de primavera.

TEMES

La UBIC traurà les botigues al carrer aquest divendres i dissabte per fer la rematada final de rebaixes

La UBIC traurà les botigues al carrer aquest divendres i dissabte per fer la rematada final de rebaixes

