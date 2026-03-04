Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Acció reivindicativa dels docents a la plaça Sant Domènec de Manresa

L'Assemblea de Docents demana la complicitat de les famílies

Jordi Morros

Manresa

Amb samarretes grogues on es podia llegir el lema ‘Defensem l’educació pública’, aquest dimecres a la tarda mestres i professors de l’Assemblea de Docents de la Catalunya central, s’han concentrat a la plaça Sant Domènec de Manresa.

L’acte forma part de les mobilitzacions que han protagonitzat les darreres setmanes i que continuaran els pròxims dies, per reclamar més recursos per oferir una educació inclusiva, menys ràtios per atendre millor l’alumnat, menys burocràcia i millores salarials per recuperar poder adquisitiu.

Durant la concentració han preparat pancartes amb lemes com ‘Educació en lluita. + Recursos. – Discursos’. S’utilitzaran als actes de protesta, manifestacions i mobilitzacions que l’assemblea prepara per als pròxims dies. També a Manresa i les comarques centrals.

A Sant Domènec hi ha hagut berenar i s’han volgut adreçar a les famílies i a la societat en general, a qui adverteixen que «l’educació pública va a la deriva», i que la implicació i el suport de famílies i societat en general és cabdal perquè «el futur de l’educació és un repte comú».

