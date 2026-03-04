Acció reivindicativa dels docents a la plaça Sant Domènec de Manresa
Demanen la implicació de la societat i les famílies per garantir un sistema de qualitat
Amb samarretes grogues on es podia llegir el lema ‘Defensem l’educació pública’, aquest dimecres a la tarda mestres i professors de l’Assemblea de Docents de la Catalunya central, s’han concentrat a la plaça Sant Domènec de Manresa.
L’acte forma part de les mobilitzacions que han protagonitzat les darreres setmanes i que continuaran els pròxims dies, per reclamar més recursos per oferir una educació inclusiva, menys ràtios per atendre millor l’alumnat, menys burocràcia i millores salarials per recuperar poder adquisitiu.
Durant la concentració han preparat pancartes amb lemes com ‘Educació en lluita. + Recursos. – Discursos’. S’utilitzaran als actes de protesta, manifestacions i mobilitzacions que l’assemblea prepara per als pròxims dies. També a Manresa i les comarques centrals.
A Sant Domènec hi ha hagut berenar i s’han volgut adreçar a les famílies i a la societat en general, a qui adverteixen que «l’educació pública va a la deriva», i que la implicació i el suport de famílies i societat en general és cabdal perquè «el futur de l’educació és un repte comú».
