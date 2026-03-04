La crítica viral als lloguers a Manresa: “Només et cal una mica més del sou mínim per gaudir del pis i amb sort, comprar menjar”
Un vídeo humorístic caricaturitza la situació de l'habitatge a la capital del Bages
Jordi Torres Cusidó
Preus que deixen poc marge per estalviar i que allunyen, cada vegada més, el somni d’“arribar a tenir casa pròpia”. Aquesta és una de les conclusions de la usuària d'Instagram, Carla Romero, després de fer una revisió sobre pisos de lloguer disponibles a Manresa en una plataforma immobiliària. Al seu perfil, @carlaroobeel fa una divertida i sarcàstica compilació dels "millors pisos de la ciutat" per denunciar-ne els preus elevats: tots superen els 800 euros mensuals i no arriben als 100 metres quadrats.
El vídeo repassa diversos habitatges de la capital del Bages. El primer és a la carretera de Vic: uns “espectaculars” 94 metres quadrats repartits en tres habitacions per 1.200 euros al mes. Sobre el preu, fa broma: “Només que cobris una mica més del sou mínim pots gaudir d’aquest pis i, amb sort, comprar menjar”. “Els subministraments ja no ens els podem permetre”, afegeix amb ironia.
També mostra un pis a la Sagrada Família, 50 euros més econòmic i lleugerament més ample. “Pots estalviar 50 euros al mes i així potser tindràs casa teva… algun dia”, lamenta. Té 100 metres quadrats, el més gran de tots els que ensenya. Amb 100 metres quadrats, és el més gran dels que ensenya. En destaca el “meravellós terra de marbre”, que —diu amb sarcasme— proporciona una “escalfor 'estupenda'”.
"No fa falta que surtis de l'habitació per anar al lavabo"
L'últim pis, situat al Poble Nou, és el més petit. Costa 1.023 euros al mes, és per a lloguer de temporada i té 60 metres quadrats. "Si comparteixes aquest meravellós pis amb una persona que no coneixes pràcticament de res, només et sortirà a 500 euros al més", calcula. Segons ella, les dimensions reduïdes poden acabar generant un vincle inevitable amb el company de pis: “Faràs un millor amic per a tota la vida; amb els metres que té, no pararàs de veure-li la cara”.
Per a Romero, aquest pis és tan petit que "no fa falta que surtis de l'habitació per anar al lavabo". Considera que no hi ha espai ni per col·locar-hi un televisor, ja que la cuina ocupa bona part del que hauria de ser el menjador. Això ho caricaturitza dient que gastaries menys en llum i que "només podràs veure el teu amic cuinar".
