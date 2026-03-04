Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Descobreix el carrer més florit de Manresa

Els pererars en flor del carrer Doctor Llatjós, a les Escodines, són tot un espectacle

Jordi Morros

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

El carrer més florit de Manresa és al barri de les Escodines. Es tracta del Doctor Llatjós, que comunica el Divina Pastora amb el carrer Santa Clara. Els pererars en flor que acaben de florir li donen el títol del carrer més florit de la ciutat.

El carrer és just al costat del Centre de Salut Mental de la Fundació Althaia, tocant al convent de Santa Clara i molt a prop de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

La vintena d’aquest tipus d’arbre ornamental que hi ha de punta a punta d'una de les voreres del Doctor Llatjós, la més ampla que dona al CSAM, converteixen el carrer en tot un espectacle aquesta època de l’any, que és l’època de la floració.

Aspecte del carrer Doctor Llatjós

Aspecte del carrer Doctor Llatjós / J.M.G.

La perera de flor o perera de Callery (Pyrus calleryana) té una floració blanca molt abundant en ramells densos que apareixen fins i tot abans que surtin gairebé les fulles. És un arbre que s’acostuma a utilitzar en zones urbanes de Catalunya.

La floració es produeix a finals d’hivern o a principis de primavera. Són flors petites agrupades en corimbes densos. Això vol dir que tot i que neixen de punts diferents de la tija principal, s’allarguen i s’obren més o menys al mateix nivell. D’aquí la sensació de densitat. El fullatge surt després de la floració, i a la tardor sol agafar tons vermellosos.

No tot, però, són flors -mai més ben dit- i violes. Hi ha qui es queixa de la forta olor que desprèn aquesta època de l'any, i de l'estat del carrer quan cauen les fulles.

L’arbre pertany a l’espècie de les rosàcies i és nadiu de la Xina. Pot fer entre 15 i 20 metres d’alçada. És força resistent a les plagues, i no tant a forts vents i pluges.

El seu nom prové de Joseph-Marie Callery, un missioner que va introduir l’arbre a Europa.

